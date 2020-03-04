Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколько

Последние несколько лет, после начала пенсионной реформы, большинству украинских пенсионеров в марте повышали сумму выплат – индексировали пенсии. Однако в этом году мартовские пенсии не были проиндексированы. Почему? И стоит ли рассчитывать на повышение?

Ежегодная индексация пенсий гарантирована законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно частью 2-й статьи 42. Поэтому индексация пенсий, предусмотренная этим законом, будет проведена. Однако, как оказалось, в этом году правительство решило провести индексацию несколько позже. В законе не указано, в каком именно месяце должна быть проведена индексация.

На полгода позже?

Как сообщила во вторник глава Министерства социальной политики Юлия Соколовская, индексация пенсий запланирована на сентябрь.

"В этом году правительство также проведет индексацию пенсий, и их размер вырастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь", – написала министр на своей странице в Facebook.

Таким образом, пенсионеры начнут получать повышенные пенсии на полгода позже, чем могли бы, если бы индексация была проведена, как в прошлые годы, в марте.

/ Фото: Facebook

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что, хотя в законе и не указано конкретно, что индексация должна проводиться в марте, но это вытекает из текста закона.

"В законе действительно не указано, когда именно должна проводиться индексация пенсий. И я считаю, что это ошибка тех, кто принимал решение о ежегодной индексации пенсий. Но в то же время в законе записано, что перерасчет должен проводиться по итогам предыдущего года. А это когда? Данные о показателях предыдущего года становятся известны только в конце января. Февраль – месяц, в течение которого правительство может провести все необходимые расчеты и принять постановление, на какую именно сумму должны повышаться пенсии. И в марте пенсии уже могут повышаться. А то, что сделало правительство, на мой взгляд, абсолютно некорректно и нарушает права наименее защищенных граждан – пенсионеров", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Главная причина переноса индексации пенсий – недовыполнение бюджета, полагают эксперты.

"Можно предположить, что достаточного количества денег для индексации пенсий по установленной формуле в бюджете просто нет. Бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год составил 448,6 млрд грн, из которых 146,8 млрд должно быть покрыто из государственной казны. Судя по всему, Кабмин до последнего надеялся найти деньги на увеличение выплат, иначе объяснить столь запоздалую реакцию со стороны Гончарука невозможно. Если бы у чиновников изначально был план по реформированию системы, то они бы поделились им заранее, чтобы не допустить столь эмоциональной реакции населения. А проводить индексацию позже сентября было бы политическим самоубийством из-за местных выборов, которые, как ожидается, пройдут в октябре", – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Сколько добавят

По словам Юлии Соколовской, в среднем после индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Получается, что средняя пенсия после средней индексации врастет всего на 7%. В то же время, по подсчетам сайта "Сегодня", процент индексации пенсий в 2020 году должен был составить 11%. В 2019-м, напомним, пенсии были проиндексированы в среднем на 514 грн.

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"Коэффициент повышения в 2020 году и должен был оказаться меньше, чем в 2019-м, – из-за ощутимого снижения инфляции. Но пенсии все равно должны были вырасти в среднем на 300 гривен в месяц, – говорит Сергей Родлер. – Таким образом, правительство решило не только сэкономить порядка 3 млрд гривен в месяц за счет переноса сроков индексации, но и планирует урезать выплаты, снизив надбавку до 216 гривен".

Некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты помимо индексации

Как сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская, в рамках новой стратегии планируется проводить и другие повышения пенсий. Так, в 2020 году обещают повысить пенсии людям старше 80 лет. В правительстве назвали эти выплаты "компенсацией к пенсии за достижение почтенного возраста".

"С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн в месяц", – заверила министр.

Согласно графику, обнародованному Юлией Соколовской, эти надбавки начнут выплачивать также в сентябре.

/ Фото: Facebook

По словам министра соцполитики, в 2021 году такие же "компенсации к пенсии за достижение почтенного возраста" ожидают украинцев в возрасте от 78 лет, в 2021-м – 75-летних и старше. Таким образом, "уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", пообещала министр.

Кроме того, 80-летние одинокие пенсионеры вскоре могут получать надбавку на уход. Это предусмотрено законопроектом №2494, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента. Если он будет принят, надбавка одиноким пенсионерам в возрасте 80 лет и старше составит 670 грн.

В апреле обещают провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в связи с увеличением страхового стажа. Их прибавка к пенсии составит приблизительно 100 грн в месяц.

В июле и декабре, напомним, запланированы очередные повышения прожиточного минимума, в связи с чем будут проведены индексации пенсий для ряда категорий – в первую очередь для тех, кто только будет оформлять пенсию и кто получает минимальные выплаты от государства.

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