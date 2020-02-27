Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу

Украинские пенсионеры получат пенсии, но, возможно, несколько позже

Индексация пенсий, запланированная на 1 марта 2020 года, может не состояться. Для того чтобы провести индексацию, Кабмин должен был принять постановление, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета. Однако документ не принят, сообщила пресс-секретарь Пенсионного фонда Анна Швец.

Индексация должна проводиться ежегодно, но ее сроки определяет правительство. Именно оно решает, когда назначить перерасчет – в марте, мае либо в июле.

Если Кабмин уйдет в отставку, с назначением министров следующего правительства может случиться заминка, ведь не секрет, что в стране дефицит кадров.

Кроме того, власти должны решать и иные острые проблемы, в том числе и в контексте проблем с привлечением финансирования.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какую прибавку могли бы получить пенсионеры с 1 марта.

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В Министерстве социальной политики уже разъяснили: деньги добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. Напомним, в марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров.

Согласно закону №1058, пенсии индексируются на 50% роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом плюс 50% инфляции в прошлом году. В данном случае берется рост средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляция за 2019 год.

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По данным Госслужбы статистики, среднегодовая зарплата (январь-декабрь) в 2019 году выросла на 18,8% по сравнению с 2018 годом. Инфляция за год в 2019 году составила 4,1%. Поэтому ожидаемый рост пенсий мог бы составить 11% (это меньше, чем в прошлом году из-за показателя инфляции).

Все расчеты уже переданы в Министерство социальной политики, рассказали в Пенсионном фонде. И добавили, что пенсионерам не следует волноваться. Индексацию обязательно проведут, но немного позже. Правда, сроки не уточнили.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Алексей Гончарук предложил доплачивать части пенсионеров по 500 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий – это пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получают более 10 тыс. гривен.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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