Индия нацелилась на рекордный рост экономики

Власти страны рассказали об амбициозных целях на ближайшие годы

Фото: AFP

Индия, которая уже обгоняла Китай по темпам роста ВВП, намерена достичь объема национальной экономики в 3 трлн долларов уже в 2019 году, а через несколько лет - 5 трлн долларов. Об этом сообщила министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман, представляя национальный бюджет в парламенте.

"Наша экономика выросла с 1,85 трлн долларов в 2014 году до 2,7 трлн. Мы можем легко достичь 5 трлн долларов в следующие несколько лет. Индийская экономика вырастет до уровня 3 трлн уже в этом году", - сказала Ситарама.

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По ее словам, план по достижению объема экономики в 5 трлн долларов потребует больших инвестиций в инфраструктуру, цифровую экономику и создание новых рабочих мест.

Для сравнения: по итогам 2018 года общий объем мировой экономики или годовой ВВП всего мира в долларах составил 77 трлн 845 млрд. Доля США в мировом ВВП составляет 24,41%. У Китая размер экономики оценивается в $11 трлн 968 млрд, он занимает 15% в мировом ВВП и находится на втором месте после США.

При этом ранее власти Индии прогнозировали новый экономический кризис, причиной которого может стать высокая зависимость страны от импорта нефти. Негативных последствий следует ожидать в случае подорожания черного золота на мировых рынках.

Как сообщали новости "Сегодня", Индия страдает от разгула стихии. Это также может привести с экономическим потерям.

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