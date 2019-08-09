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Инфляция будет "разгоняться": эксперт озвучит прогноз роста цен в Украине

Сегодня, 09:21

Украинцы все же смогут почувствовать экономическое улучшение, считает специалист

/ Фото: пресс-центр НБУ

По оценкам Нацбанка, в 2019 году инфляция снизится до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. Однако опрошенные новостями эксперты не разделяют оптимизма регулятора. Специалисты считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020-м — около 6—7%.

Как объяснил экономист Иван Никитченко, рост цен ускорится из-за повышения деловой активности, но украинцы все же успеют почувствовать экономическое улучшение.

"Хотя курс гривни будет стабилен и цены на газ даже немного упадут, но инфляция будет "разгоняться" ростом экономики, оживлением бизнес-активности и ростом уровня кредитования. Но снижение инфляции на фоне замедления роста зарплат позволит людям почувствовать реальный рост доходов, поскольку их покупательная способность вырастет. <...> В конце ­2019-го зарплата достигнет 12—13 тыс. грн, в конце ­2020-го - 15-16 тыс. грн", — считает Никитченко.

Подробнее о прогнозах специалистов читайте на сайте "Сегодня":
 Какими будут цены и зарплаты в Украине через год: эксперты сделали детальный прогноз

Читайте также: Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Напомним, по итогам первого полугодия годовая инфляция в Украине составила 9%. В том числе с начала года цены на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину, выросли по совокупности на 3,6%.

При этом ранее эксперты поделились прогнозами, согласно которым украинцев ждет "осенний" рост цен. Специалисты считают, что во втором полугодии рост цен в Украине ускорится.

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Источник: Сегодня

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