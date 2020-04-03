Инфляция и падение зарплат: Кабмин обновил прогноз на 2020 год

Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту (ВВП) в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте правительства.

Согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных "минус" 3,9%.

Кроме того, прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн с 11 тысяч гривен. Уровень безработицы остался без изменений – на уровне 9,4%.

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Напомним, в соответствии с обновленным макропрогнозом будут внесены изменения в госбюджет Украины на 2020 год. При этом ранее Верховной Раде не хватило голосов на изменение бюджета-2020. Сейчас соответствующий законопроект совместно дорабатывают профильный комитет парламента и Кабмин.

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Как сообщалось, в январе 2020 года ВВП Украины уже снизился впервые с 2016 года, показав "минус" 0,5%. А по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%.

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