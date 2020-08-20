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Инфляция не попадает в цель: Нацбанк объяснил ситуацию

20 августа, 16:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нулевая инфляция или даже дефляция обычно плохо влияют на экономику

На фоне застывшего роста цена в Украине решение о снижении инфляционной цели Нацбанка выглядит логичным, но преждевременным. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Инфляционная цель НБУ – 5% – установлена лишь пять лет назад, и только в прошлом году она была достигнута. Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, то есть их опасения относительно будущих цен, центральные банки обычно держат инфляционную цель на одном уровне много лет. Если в течение этого времени центральный банк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону понижения", – объяснили в Нацбанке.

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Там уточнили, что в развитых странах инфляционные цели обычно составляют около 2%, в развивающихся – 3-5%. Впрочем, и нулевая инфляция или даже дефляция обычно плохо влияют на экономику. Это демотивирует предпринимателей наращивать производство и открывать новые проекты, потому что завтра их товары или услуги могут стоить меньше, чем сегодня, что плохо сказывается на уровне зарплат и безработице.

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"Приемлемым является уровень инфляции в диапазоне 5% +/- 1 п.п. Незначительные отклонения не навредят экономике. Но если инфляция будет отклоняться от цели существенно, то НБУ будет принимать меры, чтобы возвращать ее в указанный коридор", - резюмировали в НБУ.

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Напомним, ранее в Национальном банке также объяснили, как рост минималки отразится на инфляции в Украине. По мнению руководства НБУ, повышение минимальной зарплаты хоть и является спорным вопросом, все же поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о ценах на ягоды в Украине:

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цены инфляция НБУ дефляция цели

Источник: Сегодня

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