Инфляция ускоряется: в НБУ перечислили причины

По мнению регулятора, ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины (НБУ): в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае продолжила ускоряться. Об этом 6 июня информирует пресс-служба регулятора.

По данным Нацбанка, такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами.

"Среди них – рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке", – сказано в сообщении.

В регуляторе добавили, что фундаментальное инфляционное давление постепенно снижалось. При этом внутренний спрос продолжал стремительно увеличиваться – в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

По итогам 2019 года рост потребительских цен в Украине ожидается на уровне 8,7%.

Что происходит с ценами на овощи в Украине, узнавали новости "Сегодня":

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