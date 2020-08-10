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Инфляция в Украине в июле осталась на уровне 2,4%: что подорожало больше всего

10 августа, 18:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Фрукты преподнесли украинцам неприятный сюрприз

Потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении – по сравнению с июлем 2019 года – составила 2,4%, как и в июне текущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6%, а с начала года – выросли на 1,4%.

По информации Госстата, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего подешевели яйца (на 15,1%) и овощи (на 15%).

На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

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В годовом выражении наибольший рост цен в июле зафиксирован на фрукты (33,7%), яйца (14%), алкоголь и табачные изделия (10,1%), а также на услуги водоснабжения (22,6%).

Наибольшее снижение цен в июле в годовом выражении зафиксировано на природный газ (-43%), топливо и масла (-21,5%), овощи (-13,9%).

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Лабиринты украинской инфляции: как изменятся цены и курс доллара".

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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инфляция сигареты спиртное подорожание фрукты овощи яйца

Источник: УНИАН

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