Инфляция залегла на дно: что будет с ценами до конца лета

Украина столкнулась с неожиданно низкой инфляцией, и эта тенденция может сохраниться до конца лета. Такое мнение выразили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

"В летние месяцы происходит сезонное снижение цен. Например, в 2019 году в июне, июле и августе в каждом из месяцев была дефляция – цены снизились на 0,5%, 0,6% и 0,3% соответственно. С учетом продолжающегося снижения платежеспособного спроса населения и сокращения зарплат, в III квартале 2020 года можно ожидать инфляцию в размере от 0% до 1% (сентябрь к июню)", – считает президент УСПП Виктор Скаршевский.

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С ним солидарен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по оценкам которого дефляция до 0,5% ежемесячно должна быть в июле и августе. Драйвером снижения цен станут овощи и фрукты, которые через месяц-полтора точно подешевеют. В сентябре же эксперт видит ускорение инфляции на 1%.

"В итоге за квартал будет инфляция 0,5%, а в годовом исчислении 2%" – подсчитал Пендзин.

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Впрочем, некоторые специалисты полагают, что в этом году возможно исключение и традиционная летняя дефляция не случится.

"Весенние погодные аномалии спровоцировали рост цен на некоторые виды продуктов – ягоды, косточковые, овощи. Если добавить к ним возможное повышение коммунальных тарифов (холодная вода, обслуживание домов), можно ожидать, что небольшой рост инфляции будет. В сентябре, ввиду старта нового делового сезона и переоценки стоимости реализации товаров, ожидается ускорение инфляции до 2,1% за квартал", – говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Подробнее о том, что ждет украинцев, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето".

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Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июля нынешнего года и он останется адаптивным. Впрочем, пока речь об этом не идет, и мир готовится противостоять второй волне пандемии:

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