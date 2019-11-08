Инфляция замедлилась: на сколько выросли цены в Украине

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Инфляция в Украине в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 6,5%, замедлившись с 7,5% в годовом измерении в сентябре этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 8 ноября.

"Инфляция на потребительском рынке в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года составила 0,7%, с начала года – 4,2%. Базовая инфляция в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года составила 1,2%, с начала года – 4,1%", – сказано в нем.

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Данные: Госстат

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При этом рост цен в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 8,6%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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В Национальном банке Украины сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

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