Информатака и отказ в оружии: как Москва давит на Баку за азербайджанский газ

Россия и Иран могут поставить крест на реализации проекта Транскаспийского газопровода, пишет Александр Коваленко

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Азербайджанский газопровод TANAP, по которому в Европу пойдет "голубое топливо" с мощного месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, а в перспективе – и газ из Туркменистана, стал объектом активных нападок со стороны российской пропаганды.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, TANAP на сегодняшний день представляет серьезную угрозу для российского "Газпрома", ведь газовая монополия РФ сейчас испытывает серьезные проблемы не только из-за падения цен на газ более чем в 2 раза (с 250 до 120 за 1 тысячу кубометров), но и снижения спроса на него.

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В первом полугодии 2018-го Анкара импортировала по "Турецкому потоку" 12,7 млрд кубометров газа, но за такой же период 2019-го цифра упала 8 млрд. Между тем, за январь-июнь 2019 года экспорт газа с Шах-Дениза в Турцию приблизился ко отметке 1 млрд, а до конца года по TANAP будет осуществлена поставка 3 млрд кубометров с выходом в 2020-м на расчетные 6 млрд.

Дела с экспортом газа из Азербайджана идут очень хорошо – за 6 месяцев 2019-го он составил 5,66 млрд кубометров (на 83% больше показателя за первое полугодие 2018-го). Сама же добыча газа в Азербайджане выросла на 19,4% и превысила 17 млрд кубометров, напоминает Коваленко.

Успехи Баку по выходу на газовой рынок Турции, Грузии и прицел на Европу не остались без внимания Ирана, для которого вопрос сбыта сырья – перманентный и болезненный, пишет блогер.

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Изгой мировой политики – Тегеран – сделал ставку на гипотетический вред окружающей среде, который может нанести строительство Транскаспийского газопровода. И тут Иран нашел поддержку Москвы, которая тоже ополчилась против азербайджанской добычи на Каспии и вывела на передовую своего премьера Дмитрия Медведева, продолжает эксперт.

Он напомнил, что недавно Москва отказала Баку в продаже береговых ракетных комплексов "Бал-Э" мотивируя отказ угрозой применения данных комплексов против Армении и каспийской флотилии РФ.

"Странная мотивация, в каком-то смысле говорящая и о видах РФ на дальнейшие перспективы развития двухсторонних отношений с Азербайджаном", – замечает эксперт.

"По сути, Россия и Иран, делая ставку на экологический вопрос, могут поставить крест на реализации проекта Транскаспийского газопровода. Причем, не просто могут, а уже это делают, запуская соответствующую компанию по дискредитации азербайджанских газопроводов", – подчеркивает Александр Коваленко.

"И хотя TANAP удостоен международных наград в области охраны окружающей среды The Green World Awards 2019, The Communitas Award и CSR Excellence Award, именно информационная дискредитация его дальнейшего развития в проект Транскаспийского газопровода будет проводиться через информационные ресурсы РФ. А, как известно, российская пропаганда так же опасна, как и российские бомбы", – напоминает блогер.

Ранее новости "Сегодня" писали, что TANAP, получивший название "Южный газовый коридор", является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

Газопровод TANAP протяженностью 1850 км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров – в западные регионы Турции.

Стоимость проекта оценивается в 7,99 млрд долларов. В перспективе мощность газопровода будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены и другие источники.

Кроме того, проходящий по территории Румынии участок газопровода через Балканы между Болгарией и Австриейбудет сооружаться за счет кредита в рамках Европейского инвестиционного плана, также известного как "план Юнкера".

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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