Иностранцы и государственные поля: Милованов ответил на вопросы о рынке земли

Тимофей Милованов / Фото: Facebook / МИД Украины

Во время нового формата общения министра развития экономики Тимофея Милованова с украинцами – "приема граждан в Facebook" – безусловным лидером по частоте упоминаний стал вопрос об открытии рынка земли.

В частности, Милованов уточнил, что землю государственной собственности передадут громадам на места, и уже они будут решать, продавать ее или нет. Предполагается, что сам закон об обороте сельхозземель будет допускать продажу государственных угодий.

"Возможно, часть земли государство оставит себе в распоряжение. Например, по стратегическим или экономическим причинам. <...> На местах гражданам легче видеть, когда и что воруют. А государство создаст инструменты для граждан, которыми можно бороться и останавливать эту коррупцию", - написал Милованов.

При этом само государство выкупать земельные паи у селян пока не планирует.

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Также во время общения затронули вопрос покупки земли иностранцами. Министр признался, что в целом не видит ничего плохого в таком разрешении, хотя есть и нюансы.

"Мы не хотим, чтоб российские компании покупали землю. Не хотим, чтобы компании, связанные с другими государствами, покупали землю. Мы не хотим, чтобы землю, которая имеет стратегическое значение, покупали те, кого мы не можем контролировать. Например, землю возле границы. Но мы также не хотим, чтобы землю покупали бандиты или коррупционеры", - написал Милованов.

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Министр также согласился, что доверительная собственность, которая должна заработать в Украине, может стать способом обойти запрет продажи земли иностранцам. Однако более подробно говорить об этом не стал.

О чем еще рассказал украинцам Милованов, читайте на сайте "Сегодня" – Новый формат общения с властью: как министр экономики принимал граждан в Facebook

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.

В сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагается разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот аконопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте из нашего сюжета:

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