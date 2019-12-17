"Иностранцы – не зло": Милованов прокомментировал модель рынка земли

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

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Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не считает большой проблемой доступ иностранцев к рынку земли в Украине, открыть который планируют в 2020 году.

"Я лично не согласен с тем, что иностранцы – зло для украинской сельскохозяйственной отрасли. Я считаю, что бóльшим злом являются те бандюги, которые сегодня крадут государственную землю, обрабатывают ее втихую и не позволяют украинской экономике развиваться. Я считаю, что нам нужно перейти к цивилизованному рынку земли, когда понятно, кто собственник, кто инвестор. И чтобы собственники земли были заинтересованы в ее долгосрочном развитии", – заявил Милованов во время открытого пресс-марафона на тему земельной реформы.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности. Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

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