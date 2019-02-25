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Иностранные инспекторы проверяют украинские продукты: итоги и планы

Сегодня, 06:06

В прошлом году в Украине работали инспекторы из ЕС, Израиля, Турции и других стран

Фото: Pixabay
Иностранные инспекторы проверяют украинские продукты: итоги и планы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/00e/6aa/5c700e6aaa439.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/00e/6aa/5c700e6aaa439.jpg Экономика В прошлом году в Украине работали инспекторы из ЕС, Израиля, Турции и других стран

В 2018 году Украина успешно прошла 11 международных миссий, члены которых оценивали систему государственного контроля безопасности пищевых продуктов.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Жук, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение прошлого года в нашем государстве работали инспекторы Европейского Союза (ЕС), Израиля, Турции, Китая, Японии, Сингапура, Саудовской Аравии, США, Южной Кореи и др. Все 11 аудитов компетентных органов указанных стран имели положительные результаты", – сказал он.

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По его словам, на 2019 год запланированы шесть аналогичных миссий, в частности, из Канады, Мексики, Израиля и ЕС. С начала года состоялся аудит ЕС, сейчас завершают работу канадские инспекторы.

"Мы предоставили предложения по заинтересованности украинского бизнеса в экспорте украинской продукции по 48 товарным позициям в компетентные органы стран-партнеров. Поэтому в случае получения ответов от наших международных коллег о готовности прибыть в Украину, эта цифра может быть кардинально изменена", – уточнил Жук.

Ранее Госпотребслужба сообщила, что по итогам проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в 2018 году в Украине оштрафовали 235 субъектов хозяйствования на сумму 7,11 млн гривен.

В конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля. Подробнее читайте в статье: Баллы за риск: что изменят новые проверки предприятий в Украине.

Ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине:

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Тег ЕС, аудит, инспекторы, госпотребслужба, продукты питания

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