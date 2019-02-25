Иностранные инспекторы проверяют украинские продукты: итоги и планы
В прошлом году в Украине работали инспекторы из ЕС, Израиля, Турции и других стран
В 2018 году Украина успешно прошла 11 международных миссий, члены которых оценивали систему государственного контроля безопасности пищевых продуктов.
Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Жук, сообщает пресс-служба ведомства.
"В течение прошлого года в нашем государстве работали инспекторы Европейского Союза (ЕС), Израиля, Турции, Китая, Японии, Сингапура, Саудовской Аравии, США, Южной Кореи и др. Все 11 аудитов компетентных органов указанных стран имели положительные результаты", – сказал он.
По его словам, на 2019 год запланированы шесть аналогичных миссий, в частности, из Канады, Мексики, Израиля и ЕС. С начала года состоялся аудит ЕС, сейчас завершают работу канадские инспекторы.
"Мы предоставили предложения по заинтересованности украинского бизнеса в экспорте украинской продукции по 48 товарным позициям в компетентные органы стран-партнеров. Поэтому в случае получения ответов от наших международных коллег о готовности прибыть в Украину, эта цифра может быть кардинально изменена", – уточнил Жук.
Ранее Госпотребслужба сообщила, что по итогам проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в 2018 году в Украине оштрафовали 235 субъектов хозяйствования на сумму 7,11 млн гривен.
В конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля. Подробнее читайте в статье: Баллы за риск: что изменят новые проверки предприятий в Украине.
Ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Иностранные инспекторы проверяют украинские продукты: итоги и планы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, сколько украинских предприятий торгуют с ЕС на упрощенных условиях
В январе таможни выдали почти 10 тыс. сертификатов по перевозке товаров в ЕС
В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты
По итогам 2018 года штрафы получили 235 субъектов хозяйствования