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Интернет-провайдерам в Украине облегчат жизнь: что изменится

20 декабря, 08:59

Евгения Давыденко

Предприниматели давно ожидают наведения порядка при регистрации

/ Фото: Pixabay

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Пока мошенники предлагают украинцам доступ к спутниковому интернету, Национальная комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение, которое облегчит регистрацию операторов и провайдеров телекоммуникаций. Документ вступит в силу 25 декабря.

Новшества приветствуют в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), но называют решение несколько запоздалым.

"Решение Национальной комиссии регулирования связи хорошее, но немножко запоздалое. Поскольку последние годы они старались каким-то образом влиять – не регистрировать, делать вид, что к ним не дошли обращения или документы. Сейчас это позади. То есть любой человек заходит на сайт и регистрируется", – сказал вице-президент УСПП по вопросам науки и IT Иван Петухов.

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Он также отметил, что это не отразится на стоимости интернета.

"На нашем рынке несколько тысяч операторов, провайдеров телекоммуникаций. Наш рынок высококонкурентный. У нас самый дешевый в мире интернет. Передела рынка не будет", – добавил он.

По словам Петухова, рынок телекома сформировался преимущественно без государственной поддержки. Все же она необходима в части обеспечения доступа к интернету в селах.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что подключение сел к интернету можно ускорить. Впрочем, уже сейчас в районные центры и небольшие села прокладывают оптические сети для высокоскоростного интернета.

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Источник: Сегодня

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