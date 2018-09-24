Интервью с главой Счетной палаты: "Только за полгода мы нашли нарушений более чем на 9 млрд грн"

Значительные объемы нарушений, кроме Минздрава, есть и в Минобороны. К примеру, на закупку жилья военным неэффективно использовали 600 млн грн, а квартир приобрели вдвое меньше

Если выйти на улицу и спросить у людей, какой государственный орган стоит на страже эффективного использования наших с вами средств, как налогоплательщиков, повезет, если хотя бы кто-то один ответит правильно. И это не правоохранительные или новосозданные антикоррупционные органы в лице НАБУ и САП. Именно Счетная палата – главный украинский аудитор – имеет конституционные полномочия проверять законность и эффективность использования средств каждым отдельным госорганом. И если находит нарушения, передает все документы в правоохранительные органы на расследование.

Эпопея с назначением главы Счетной палаты под куполом длилась более года, так как входила в большой портфель кадровых договоренностей между БПП и НФ. В конце концов, в середине марта 345 голосами "за" Верховная Рада обновила состав Счетной палаты, назначив уже бывшего народного депутата от БПП Валерия Пацкана ее главой. И не успел он вступить в должность, как одна из первых проверок эффективности использования госсредств на лечение онкобольных за границей по Минздраву вылилась в громкий скандал с замминистра здравоохранения Александра Линчевского.

Вообще, по словам Валерия Пацкана, проведенные аудиты за полгода его работы выявили нарушений более чем на 9 млрд грн. Даже стулья на Евровидение арендовали по завышенным ценам. В интервью сайту "Сегодня" Валерий Пацкан рассказал, как заставить чиновников эффективно и, главное, прозрачно использовать государственные средства, и кто еще после Минздрава в ближайшее время попадет в поле зрения проверок Счетной палаты.

- Уже полгода, как Вы управляете Счетной палатой. Кто уже попал под "каток" проверок? На сколько миллионов или даже миллиардов Вы уже выявили нарушений?

- Давайте быть честными: не под "каток", а под финансовый аудит или аудит эффективности. Вот шесть месяцев – это много или мало, чтобы изменить формат работы? Если бы вы меня об этом спросили, когда я был бизнесменом, я бы однозначно ответил, что много. Но в госучреждении полгода – это достаточно мало.

- Ну, учитывая то, что Вам еще здесь еще пять с половиной лет руководить – это мало...

- Но уже есть определенные достижения. 21 год никто не проводил аудит Счетной палаты. Сейчас коллеги из национального аудиторского офиса Великобритании, при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), плюс аудиторы из Германии и Польши, проводят у нас функциональную оценку. Уже к концу октября они покажут, какие процессы мы можем улучшить и усовершенствовать, а какие вообще кардинально изменить.

- То есть, фактически, Вы проверяете сами себя.

- Вообще-то это работа Верховной Рады. Раз в три года парламент может провести аудит Счетной палаты. Но таких прецедентов еще не было. Лично я привык все всегда начинать с чистого листа. Этим и объясняется проведение внешней функциональной оценки. К реформированию работы Счетной палаты присоединится и советник председателя Высшей палаты контроля Польши Петр Кульпа. В ближайший год он будет работать моим советником. Это поддержали наши немецкие партнеры GIZ, которые фактически и финансируют эту функциональную оценку. Кстати, в Польше Высшая палата контроля после Католической церкви имеет второй уровень доверия среди населения. Я хочу, чтобы Счетная палата Украины имела самый высокий уровень доверия в украинском обществе.

- А Вы оптимист. Выйдите на улицу и спросите у людей, что это за орган Счетная палата, и чем она занимается? Повезет, если хоть один кто-то ответит.

- Приведу вам один маленький пример: за весь прошлый год было всего 2 тыс ссылок в СМИ на материалы наших аудитов; а за полгода, что я здесь, уже около 5 тыс таких упоминаний. Каждый человек – налогоплательщик – должен понимать, что на страже эффективного использования его налогов стоит конституционный орган – Счетная палата. Мы предложим правительству внедрение новейших технологий, к примеру, электронного бюджета. Что это? Это когда каждый украинец сможет зайти на сайт и в режиме реального времени посмотреть, какие средства на что идут, какие тендеры проводятся, какие предприятия их выиграли. Это самый большой предохранитель от коррупции.

- Так кого вы уже проверили?

- Первое полугодие проверок было спланировано еще предыдущим составом Счетной палаты. Поэтому, ни я, ни большинство моих коллег (восемь новоизбранных членов) не участвовали в формировании плана проверок на первое полугодие. Но нам удалось его немного дополнить, учитывая общественный резонанс, но на 90% все осталось без изменений. То есть, то, что досталось нам в наследство, мы и отрабатываем. Но результаты показываем уже другие. Если раньше вообще не было такого понятия, как возбужденные уголовные дела, сейчас по нашим аудитам таких уже 11.

Теперь то, что вас интересует: за шесть месяцев моей каденции проведенные аудиты выявили нарушений на 9 млрд грн.

- И что-то мне подсказывает, что больше всего по Минздраву...

- Угадали.

- И по какой статье расходов больше всего?

- По программе лечения онкобольных за рубежом.

- Я помню этот громкий скандал с заявлением замминистра здравоохранения Александра Линчевского.

- Мне очень жаль, что это перевели в политическую и эмоциональную плоскость, и никто не услышал, что 286 млн грн были использованы неэффективно, а эти средства могли бы спасти жизни многих украинцев. Мы советовали разработать программу и обнародовать на сайте Минздрава 10 топ-клиник разных стран. Тогда каждый украинец, зайдя на сайт, увидит, с какими зарубежными клиниками работает Минздрав, принесет справки о состоянии здоровья, ему сделают повторные анализы и государство профинансирует.

Не заставляйте простых украинцев, во-первых, бегать с этими справками и подписывать договоры между клиниками и Минздравом, а во-вторых – не порождайте коррупцию. Извините, но я должен констатировать, что у нас развивается "онкотуризм": есть люди, которые пытаются бегать, договариваться с клиниками, решая те или иные вопросы за определенные проценты.

- Счетная палата уже передала дело по Минздраву в Нацполицию, но что-то ничего не слышно.

- В Нацполиции нам дали официальный ответ, что открыли уголовное производство. Счетная палата – это не карательный орган – мы должны показать эффективность или неэффективность использования средств, или где средства использованы с нарушением законодательства. А дальше уже работа правоохранительных органов. Кстати, я уже инициировал большое совещание с правоохранительными органами...

- Да, Вы говорили, что хотите подписать меморандумы о сотрудничестве с правоохранительными органами, ведь система как функционирует: вы выявляете правонарушения, формируете документацию и направляете все это в НАБУ, ГПУ и Нацполицию на расследование. Так меморандумы уже подписали?

- Видите этот круглый стол (в кабинете у председателя Счетной палаты – Авт.)? Приглашаю всех к себе за этот круглый стол и обязательно с каждым подпишу соглашение. Мы не будем скрывать никаких материалов. Людям нужны не только громкие заявления о неэффективном использовании средств, но и логические последствия – уголовные производства и наказание виновных. Если кому-либо из нашей правоохранительной системы понадобятся материалы, они будут предоставлены в кратчайшие сроки и в полном объеме. Но я не хочу, чтобы правоохранители этим спекулировали. Знаете, у меня сейчас много запросов от правоохранительных органов с просьбами "а дайте нам такие-то материалы...". В таких случаях я всегда отвечаю, как юрист: "Есть открытое уголовное производство – ок, мы все дадим". Но если хотят получить от нас материалы, а затем шантажировать другие органы власти – я этого не допущу.

- Ну, договоренности хотя бы с кем-то есть? С кем первым меморандум подпишите?

- Хочу всех пригласить и сразу со всеми подписать. Я уже почти со всеми переговорил: с Грицаком, Луценко, Аваковым, Князевым. Мы сейчас готовим соответствующие письма, предложим вариант меморандума. Возможно, их юристы еще что-то к нему добавят. Кстати, очень много наших материалов идет в НАБУ, поэтому я бы хотел с ними более тесного сотрудничества. НАБУ – это именно тот орган, который в первую очередь должен коммуницировать и работать со Счетной палатой, потому что мы говорим о коррупции в госорганах.

- Что еще по Минздраву? По каким еще программам вы обнаружили нарушения?

- В следующем году я инициирую аудит по "Доступным лекарствам" (правительственная программа по возмещению стоимости лекарств – Авт.). С этой программой непонятная ситуация – были случаи, когда речь шла о компенсации на сумму одна копейка. Это – нонсенс. Но Минздрав говорит, что уже исправили эту ошибку и сейчас программа работает...

- Под "каток" Счетной палаты попало и Минэкологии...

- Аудит показал, что за последние три года Министерство не выполнило более 50% природоохранных мероприятий по улучшению качества воды (всего планировали 90 на 84 объектах). Речь идет о модернизации и строительстве очистных сооружений, систем водоотведения и пр. Сумма неиспользованных средств – более 380 млн грн. Все документы мы уже передали в правоохранительные органы. Но лично для себя я не могу понять, как так можно? На бумаге объекты вводились в эксплуатацию, а по факту – нет. От того, как очищают воду, как ее подают, напрямую зависит здоровье украинцев.

- Счетная палата Украины и Высшая палата контроля Польши проведут три совместных международных аудита, в том числе и по экологической ситуации в Карпатах. Вы же родом из Закарпатья и не мне Вам рассказывать о бесконтрольных вырубках, хотя мораторий на экспорт леса-кругляка действует.

- Мораторий действует, а лес продолжают вывозить, только по другим схемам, под видом якобы дров второго-третьего сорта – это неправильно. Надо ставить мораторий на вырубку и, да, согласен с лесниками, разрешать чистку лесов – старые деревья вырубать, новые высаживать. Но должно быть полное замещение: сколько вырубили, столько же и посадили. У нас тотальное уничтожение лесов. Мы говорим, что Карпаты – это легкие Европы. А мы сейчас мы эти легкие уничтожаем.

На следующий год я инициирую аудит по всем лесным агентствам. Мы хотим исследовать не только вырубку, но и куда этот лес идет. Мы привлечем лучших специалистов, плюс нас в этом поддерживают польские коллеги. Подозреваю, что мы покажем такие цифры, которые кое-кому не понравятся. Я прекрасно понимаю, что парламент дал мне конституционный уровень доверия, а я себе купил билет на "войну".

- Из головы не выходит эта цифра – 9 млрд 82 млн грн. Ну не все же это по Минздраву?

- Конечно, нет. Значительные объемы этих нарушений, кроме Минздрава, в Минобороны. К примеру, на закупку жилья военным неэффективно использовали 600 млн грн, а квартир приобрели вдвое меньше. В "Украэрорухе" нарушения управления имуществом почти на 300 млн грн. Ну, к примеру, закупили оборудование, не установили его, а бюджетные деньги потратили. Есть вопросы и по субсидиям населению на 114 млн грн – не было должного контроля по расходованию соответствующей субвенции. От объектов аудита мы требуем устранять эти нарушения, ну и, конечно, передаем материалы правоохранительным органам.

Кстати, был и аудит эффективности использования средств госбюджета на Евровидение-2017.

- И что, там есть нарушения?

- Да, там есть нарушения. И материалы Счетной палаты прикрепили к уголовному делу. Наши аудиторы установили, что НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины – Авт.) с нарушением законодательства использовала более 46 млн грн. Конкретный пример: арендовали у "Арены Львов" стулья втрое дороже. Что, не могли организаторы Евровидения-2017 в Киеве напрямую с "Ареной Львов" заключить договор?

- Кстати, недавно Счетная палата констатировала, что уровень бедности в Украине за 2017 год вырос...

- В 2016 году Кабмин одобрил Стратегию преодоления бедности до 2020 года. Мы проанализировали, как она выполняется. Должен сказать, что уровень бедности в стране остается стабильно высоким. Каждый 4-й украинец не может позволить себе нормально питаться, не говоря уже о непродовольственных товарах и жилищных условиях.

Среднестатистическая семья тратит на питание 48% своего бюджета. Из-за нехватки средств более четверти населения не могут поддерживать достаточно теплую температуру в своих домах. Специфическим признаком "украинской бедности" является проблема бедности среди работающего населения. В 2017 году 13,4% украинцев страдали от отсутствия около их дома медучреждения или аптеки, а почти треть при необходимости не смогли получить медицинскую помощь или приобрести лекарства.

Есть еще один важный индикатор – размер прожиточного минимума. Минсоцполитики его рассчитало как фактический, однако он намного ниже реального. Это приводит к искусственному уменьшению размеров всех социальных и пенсионных выплат, начисление которых осуществляется на основании прожиточного минимума, а, следовательно – и к ухудшению социальной защищенности и уровня жизни. В 2016-2017 годах реальный прожиточный минимум в 1,8 раза превышал его законодательно установленный размер.

В 2011 году Счетная палата уже проводила подобный аудит, однако Кабмин выполнил ее рекомендации лишь частично, которые актуальны и сегодня. В частности, парламент должен утвердить общегосударственную программу развития социального жилья и продолжить пенсионную реформу в направлении формирования многоуровневой системы пенсионного страхования. Необходимо пересмотреть и основные принципы определения прожиточного минимума и разработать законодательные механизмы, которые бы обеспечили максимальное соответствие базового социального стандарта реальной стоимости потребительской корзины и услуг, и отвечали бы реальной экономической ситуации.

- А по "Укравтодору" нашли нарушения?

- Как раз сейчас мы проводим проверку в трех областях – Хмельницкой, Днепропетровской и Закарпатской. Почему именно эти области? Потому что в каждой из них есть определенная проблематика. Ну, к примеру, по Днепропетровской – это наибольший объем выделенных средств из бюджета. В Хмельницкой – единственный подрядчик-монополист хочет освоить все средства. А в моей родной Закарпатской всегда все уникально: средства выделены, к примеру, на строительство большой дороги, а их подробили и бросили на маленькие дороги.

- Говорите, Счетная палата не о политике, но именно Вы будете давать заключения в госбюджет-2019 к первому чтению. Не мне Вам рассказывать, во что превращается обсуждение и принятие главной сметы страны – в базар и торги. Особенно "интересно" наблюдать за мажоритарщиками. Как Счетная палата может сдержать постоянно растущие финансовые аппетиты нардепов?

- Во-первых, как бы мы ни говорили о правительстве, хорошее оно или плохое, но это единственный Кабмин, который подает бюджет в срок до 15 сентября. Сейчас Счетная палата проводит анализ бюджета. В прошлом году 50% рекомендаций Счетной палаты учли в госбюджете-2018. Мое задание, чтобы сейчас учли все 100% наших рекомендаций. Больше всего меня интересует следующее: если мы формируем бюджет, покажите мне четкие источники поступлений, которые бы смогли покрыть все расходы, чтобы не получить дефицитный бюджет, как в этом году. Мы не можем запланировать 200 млрд расходов при 100 млрд доходов. Мы будем следить, чтобы, курс гривни к доллару был реальным. От этого будет очень многое зависеть. Я уже "вангую", что будет "война", многие будут пытаться пропихнуть свои "хотелки", будут ходить "решалы" от некоторых фракций.

- Особенно перед выборами.

- Однозначно. Этот год показал, что, к сожалению, тенденций к увеличению поступлений в госбюджет нет. Но источники есть. Вот вам одна цифра: наши аудиторы обнаружили, что за 2016-2017 гг. бюджет недополучил около 25 млрд грн с акциза горючего из-за теневого рынка и схем при его ввозе.

- Когда я общалась с дипломатами по закрытой для нас со скандалом программе модернизации КПП на западной границе, они сказали, что нам придется вернуть львиную долю средств. Вы говорили, что там много информации под грифом "секретно". Однако, я думаю, Вы можете сказать, провела ли Счетная палата аудит этого проекта, и будут ли наказаны ответственные чиновники.

- Счетная палата проводила аудит Госпогранслужбы. Один из аспектов – обустройство ряда КПП. И сейчас я вам скажу, не как руководитель Счетной палаты, а как простой гражданин-житель Закарпатья. Там, где выделили деньги, и должен был быть сделан переход, а его не сделали – виновные в этом чиновники должны понести ответственность. Сегодня говорят, что средства не были использованы из-за смены названий ответственных госорганов. Было Министерство доходов и сборов, которое заменили на Госфискальную службу (в мае 2014-го – Авт.). Говорят, будто ГФС не могла быть правопреемником и распорядителем этих средств. Для меня это какой-то абсурд, ведь можно же было вовремя внести изменения, и сообщить западным партнерам о ликвидации министерства доходов и "поборов" Януковича-Клименко. Нет, все прождали, просидели, и конечно европейцы закрыли программу.

- Насколько мы общались с нашим МИД и европейскими дипломатами, есть возможность возобновить программу или договориться отдельно с Польшей, Венгрией и другими о модернизации наших КПП. Но это будет не завтра.

- Если программу возобновят, мы спланируем аудит на все время ее действия, и покажем, куда идут средства. Например, если программа будет разбита на три года, в конце каждого мы будем показывать, используются они или нет, и насколько эффективно.

- Вы вроде бы собирались обратиться к ВР, с предложением проголосовать обращение к парламентам других стран с призывом бойкотировать конгресс INTOSAI (международная организация, объединяющая высшие органы аудита стран-членов ООН) в Москве в сентябре 2019 года. Так, где обращение?

- Мы все взвесили и пришли к выводу, что бойкот – не самый действенный инструмент, поэтому предложим перенести конгресс INTOSAI в другую страну. Я уже обсудил это с руководителями органов финансового контроля ряда стран и с некоторыми народными депутатами. Будем работать с комитетом по иностранным делам, чтобы найти приемлемую формулу для решения этого вопроса.

- В сентябре должна была стартовать проверка ProZorro. И как? Просто Вы говорили, что каждый, кто подает тендерное предложение, платит за это, но средства не возвращаются. Я так понимаю, это главная проблема, и после вашей проверки найдут механизм, как эти средства перенаправить в бюджет?

- До конца ноября наши аудиторы еще раз проверят систему ProZorro. Речь пойдет о наполнении и функционировании системы, и выполнены ли предварительные рекомендации Счетной палаты. Мы предлагали передать ProZorro под государственную защиту КСЗИ (Комплексная система защиты информации – Авт.), чтобы нам показали расщепление полученных через ProZorro доходов. То есть, кто-то платит за участие в тендере и нас интересует, сколько идет в бюджет.

- А многомиллионные премии "Нафтогаза" уже проверили? Просто напомню, что речь идет о многомиллионных премиях в долларах...

- Мы уже начали проверку и в декабре планируем заслушать отчет. Проведем тщательный аудит и покажем все цифры. Я не хочу заранее говорить о результатах. Но общественность не понимает, почему в условиях высоких цен на газ и отсутствия горячей воды менеджмент "Нафтогаза" получает многомиллионные премии. Конечно, определенная мотивация должна быть. Но в пределах разумного, а не такие заоблачные суммы.

- Счетная палата – это политика цифр. Но я не могу не спросить о, как говорится, real politics. В Верховную Раду Вы зашли в 2012-м от "УДАРа". А сейчас и "УДАРа" уже фактически нет, и Вы уже на госслужбе. Назад в политику не тянет?

- Сразу после избрания в Счетную палату я написал заявление о выходе из партии и на сегодняшний день являюсь беспартийным. А "УДАР" себя еще проявит.

- Когда?

- Не исключаю, что даже на ближайших парламентских выборах.

- То есть, "УДАР" пойдет отдельно от БПП?

- Убежден, что эти две политические силы найдут приемлемый для всех формат участия в выборах. Главное – не допустить реванша пророссийских политических сил.

- Где-то год назад у Вас Facebook был интересный пост с фото встречи, как я ее называю, инициативной группы "УДАР" на Закарпатье. Многие это расценили как "реанимацию" политсилы.

- Как бы там ни было, но с идеями именно этой политсилы я шел в парламент. Эти идеи импонируют мне до сих пор. Если хватит ума, сил и возможностей, команда пойдет на следующие парламентские выборы.

- Недавно генпрокурор Юрий Луценко сказал, что ведет переговоры с Виталием Кличко об объединении, и что, мол, у Кличко для этого есть своя авторитетная политическая сила. Речь идет об "УДАРе"?

- Простите, я не комментирую заявления других о процессах, участником которых не являюсь.