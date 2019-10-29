Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция

Форум посетят президент и члены Кабмина, дипломаты и бизнесмены, банкиры и финансисты

Во вторник, 29 октября, Мариуполе Донецкой области пройдет первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine, который посетят представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, международных финансовых учреждений, бизнеса, молодежи, бизнес-лидеры. Форум также посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Новости "Сегодня" будут внимательно следить за происходящим и вести онлайн-трансляцию мероприятия:

В ходе инвестфорума президент и Кабинет министров откроют Украину инвесторам. На специальных панелях будут обсуждать инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

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На одной сцене впервые в Украине соберутся руководители четырех крупнейших международных финансовых институтов: Европейского банка реконструкции и развития, IFC, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка регионов Европы и Центральной Азии.

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Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходит специальное событие – [IT STAGE]. Оно будет состоять из пяти панелей, при которых обсудят инвестиции в инновации, важность инвестиций в IT-проекты, синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационных программ и инвестиционную привлекательность Донбасса. Стартаперы должны будут успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

[IT STAGE] будет полезен предпринимателям, студентам, творческим фрилансерам, командам IT-компаний. Много полезной информации смогут получить также активные горожане, которым важно знать, как инновации на местах способствуют привлекательности региона и почему следует не только привлекать инвестиции, но и инвестировать в региональные инициативы.

Основная цель [IT Stage] – стать точкой пересечения представителей государственного сектора, бизнеса, IT-компаний, донорских организаций и доказать, что в 20 км от линии фронта можно и нужно развивать стартапы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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