Инвесторы негативно отреагируют на ретроспективное изменение "зеленого" тарифа – Гайдуцкий

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Реакция инвесторов на ретроспективное изменение "зеленого" тарифа будет негативной. Об этом заявил исполнительный директор платформы "Лобосторе Украина" Иван Гайдуцкий в ходе международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019", – пишет "Главком".

"Инвестор будет реагировать негативно (на ретроспективное снижение "зеленых" тарифов – ред.), потому что, во-первых, это ухудшение условий для него. Во-вторых, есть варианты, что завтра в стране требуется переходить на аукционы, и туда тоже должны приходить инвесторы. Потому что без инвесторов аукциона не будет. И как будет себя чувствовать инвестор, если ему в середине аукционного процесса скажут, что мы тебе урезаем через 10, через 5 лет? Нет уверенности в государственной политике", – сказал Гайдуцкий.

Он подчеркнул, что для инвестора стабильность условий для инвестиций является фундаментальным вопросом, и он должен четко понимать, когда сможет вернуть свои вложения.

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"Инвестор должен четко понимать, что есть определенный период, за который он вернет свои инвестиции", – отметил Гайдуцкий.

12 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предполагается ретроспективное уменьшение "зеленых" тарифов (№2236-2).

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не намерена предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зелёных тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

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