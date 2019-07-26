Инвесторы обратятся в международный арбитраж, если не решится вопрос с тарифами "Укрэнерго" – эксперт

Иск в этом случае будет направлен против государства

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Международные компании, которые инвестировали в развитие "зеленой" энергетики, имеют право обратиться в международный арбитраж из-за ситуации с приостановлением судом действия постановления НКРЭКУ по установлению тарифов на услуги "Укрэнерго". Об этом заявила директор по развитию Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик, комментируя ситуацию с решением Окружного админсуда Киева, из-за которого остановлены выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников, сообщают "Украинские новости".

"Международные инвесторы, если не будет решен вопрос, имеют право обратиться в международный арбитраж. И это будут уже международные иски к государству Украина о нарушении гарантий перед инвестором. Поэтому имиджево эта ситуация очень плоха. И нам, как стране, сейчас нужно сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить такой ситуации. Такая ситуация отразится не только на возобновляемой энергетике, а на всех сферах экономической деятельности Украины", – заявила Колтик.

Эксперт сообщила, что компании-участники Ассоциации обратились в апелляционный суд относительно правомерности решения Окружного админсуда Киева. А также отметила, что за последние годы в развитие альтернативной энергетики инвестировано более 2,5 млрд евро и нарушение обязательств перед инвестором негативно скажется на инвестиционном климате страны в целом.

"Более 2,5 млрд евро, и – это живые реальные инвестиции в страну. Нельзя допускать ситуации, когда мы нарушаем обязательства перед инвестором, потому что это повлияет не только на отрасль "зеленой" энергетики, а вообще на инвестиционный климат в стране", – заявила Колтик.

Напомним, 27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии, в частности для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

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