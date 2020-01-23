Инвесторы поверили в реформаторский пыл Зеленского – Financial Тimes

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Украина продала 1,25 млрд евро нового долга при рекордно низких процентах по займам, воспользовавшись оптимизмом инвесторов в отношении программы реформ президента Украины Владимира Зеленского и его нового правительства.

В среду продажи новых 10-летних еврооблигаций в евро превысили лимит подписки и установили процент дохода по облигациям на уровне 4,375%.

После избрания Владимира Зеленского весной прошлого года инвестфонды активно инвестировали в украинский долг, считая, что президентская программа экономических реформ будет стимулировать рост.

"Это редкая страна, где происходят серьезные реформы, а экономика находится в хорошем состоянии", – сказал Сабо, менеджер долгового портфеля развивающихся рынков в Aberdeen Standard Investments, который купил облигации в среду. Он отметил, что процентная доходность все еще привлекательна в условиях, когда доходность во многих крупных европейских экономиках остается в отрицательной зоне.

Премьер-министр Алексей Гончарук, выступивший утром в четверг в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, описал продажу облигаций как вотум доверия, который будет способствовать дальнейшему сокращению уровня долга, заменив более дорогое финансирование.

Соотношение долга к ВВП страны упало до 52% примерно с 80% четыре года назад, когда экономика отреагировала на последствия аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Реклама

"Мы выпустили самые дешевые еврооблигации в истории Украины", – сказал Алексей Гончарук.

Тимоти Эш, аналитик компании BlueBay Asset Management, заявил, что это "невероятно", что Украина смогла продать долг при такой низкой доходности.

"Еще год назад Украина не смогла бы получить менее 10 процентов", – написал он в аналитической записке.

"Что меня сейчас немного волнует, так это самодовольство", – сказал Эш, отметив, что доступность дешевого финансирования с рынков облигаций может уменьшить рвение Владимира Зеленского в деле продвижения благоприятных для рынка реформ, что скажется и на влиянии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве.

Выпуск облигаций состоялся после выступления Владимира Зеленского в Давосе, во время которого он пообещал ускорить реформы и решительно противодействовать широкому распространению коррупции. Президент объявил о планах предоставления пятилетних налоговых каникул по уплате налога на прибыль для инвесторов, которые вложат в страну более 100 млн долларов или поучаствуют в приватизации сотен крупных государственных предприятий.

"Вызовы, стоящие перед нами, украинцами, заставляют двигаться быстрее, вдохновляют нас делать невероятное и невозможное", – сказал Зеленский.

Стремясь привлечь прямые иностранные инвестиции и, таким образом, стимулировать рост экономики, украинские чиновники объявили на Экономическом форуме в Давосе о намерении подписать соглашение с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn на 10 лет, чтобы радикально реформировать "Укрзализныцю".

Во время встречи в Давосе с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины и премьер-министр обсудили меры, которые необходимо осуществить до того, как правление МВФ утвердит новую кредитную программу в размере 5,5 млрд долларов.

Показательным также является тот факт, что BNP Paribas, JPMorgan и Raiffeisen Bank International выступили главными менеджерами и регистраторами в новом соглашении о продаже украинских еврооблигаций.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать ивестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама