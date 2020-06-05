Инвесторы в зеленую энергетику требуют встречу с Зеленским

Решить сложившуюся ситуацию вокруг "зеленого" тарифа может только президент, считают инвесторы

Инвесторы в возобновляемые источники энергии обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече, чтобы решить вопрос с "зеленым" тарифом. Об этом заявил один из крупнейших инвесторов сектора Карл Стурен.

"Мы обращаемся к президенту, просим его помочь разрулить эту ситуацию. Очевидно, что кроме него, никто уже не может этого сделать", – сказал Стурен.

Он напомнил, что переговоры инвесторов с правительством продолжаются безрезультатно с прошлого года.

"И министерство, и премьер-министр действительно пытаются с нами последние 1,5 месяца найти компромисс. Все слышали, что есть меморандум. Меморандум практически готов к подписанию", – уточнил Стурен.

При этом он заявил, что парламентский комитет по энергетике "системно ставит нам палки в колеса в этом процессе".

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Напомним, инвесторы в зеленую энергетику предлагают властям Украины компромисс, который позволит сэкономить 80 миллиардов гривен в течение нескольких лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что меморандум о зеленой энергетике почти готов к подписанию.

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