Инвесторы зеленой энергетики ожидают быстрое согласование меморандума Зеленским – УВЭА

Иностранные и украинские инвесторы в зеленую энергетику ожидают быстрого согласования меморандума президентом Украины Владимиром Зеленским по зеленым тарифам и дальнейшей судьбе отрасли возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщил председатель Украинского ветроэнергетического агентства Андрей Конеченков.

"Сейчас есть предложение Министерства энергетики, которое максимально приближено к нашему меморандуму. Единственная проблема, пока оно не будет согласовано с президентом, нам очень сложно будет двигаться дальше", – заявил он.

Конеченков напомнил, что три отраслевые ассоциации обратились на прошлой неделе с официальным письмом к президенту, чтобы он принял инвесторов и выслушал их позицию. Однако президент пока ничего не ответил.

"Мы ожидаем, что риски могут быть, если президент не согласует совместный меморандум между инвесторами и министерством. И этот вопрос может снова затормозиться. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время министерство дойдет до согласования с президентом", – добавил эксперт.

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Он отметил, что подписание меморандума позволит государству избежать международных арбитражей и сохранить инвестиционный климат.

Вместе с тем председатель ассоциации рассказал, что за произведенную зелеными предприятиями электроэнергию государство не рассчитывается в течение трех месяцев.

"Считаем, что это просто политическое решение, которое шантажирует зеленых для того, чтобы они дальше не могли развивать проекты. Сегодня многие компании доведены до банкротства, не могут платить банкам, не могут платить зарплату своим сотрудникам благодаря тому, что последние три месяца почти 7-8% шла оплата за произведенную электроэнергию не только на солнечных, но и на ветровых, на биоэнергетических, на гидроэнергетике. Сегодня страдает весь сектор зеленой энергетики. И это чисто политическое давление на инвесторов", – резюмировал Конеченков.

Напомним, 3 июня СМИ опубликовали скандальную переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на зеленых инвесторов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и меморандум почти готов к подписанию. Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение к главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

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В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решению дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.

Вместе с тем инвесторы готовятся и к обращению в арбитраж в случае провала переговоров с Украиной. Юрист киевского офиса компании Dentons Максим Сысоев отметил, что инвесторы в проекты по возобновляемой энергетике обращаются за консультациями к юридическим фирмам насчет возможных судебных исков. Представитель юридической фирмы "Астерс" Ярослав Петров также отметил, что компания уже ведет переговоры с рядом инвесторов о помощи в защите их интересов в случае неподписания меморандума с правительством.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

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