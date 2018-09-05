И.о. главы таможни и налоговой Продан ушел в отставку: названы причины и преемник

В связи с началом работы по проведению конкурса на занятие вакантной должности руководителя Государственной фискальной службы (ГФС), исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию. Об этом Продан сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня (5 сентября. – Ред.) правительство решило объявить конкурс на должность главы ГФС... Полностью поддерживаю идею проведения конкурса. И обязательно планирую принимать в нем участие. ... Чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, решил просить правительство назначить другого исполняющего обязанности председателя ГФС", – отметил Продан.

Он подчеркнул, что службу на это время должен возглавить человек, который не будет принимать участия в конкурсе.

Информацию подтвердила и.о. главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова. Она отметила, что правительство поддержало решение Продана.

До проведения конкурса исполнять обязанности будет Александр Власов, который возглавлял подразделение "Фантом" Государственной фискальной службы. Власов – боевой офицер и принимал участие в АТО.

Напомним, недавно Продан отстранил Александра Власова от должности главы Одесской таможни на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.

А глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко объяснял, почему полиция на таможне бесполезна.