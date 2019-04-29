Иран угрожает блокировать поставки нефти из Персидского залива – СМИ

Иран также угрожает выйти из ядерного соглашения 2015 года

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В случае усиления санкций США Иран может заблокировать поставки нефти из Персидского залива и угрожает выходом из ядерной сделки.

Об этом сообщает Middle East Monitor.

"Мы не намерены закрывать Ормузский пролив, если военные действия не достигнут такого уровня, на котором этого нельзя избежать... Если наша нефть не сможет проходить через Ормузский пролив, нефтепродукты других государств также не проходить по нему", - цитирует издание начальника генерального штаба Ирана Мохаммеда Багери.

Отмечается, что президент Ирана Рухани и высшие военные командиры страны уже угрожали сорвать поставки нефти из государств Персидского залива, если Вашингтон попытается ограничить ее экспорт Тегераном.

Как известно, Ормузский пролив связывает производителей сырой нефти на Ближнем Востоке с рынками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке.

Иран также угрожает выйти из ядерного соглашения 2015 года, если европейские государства не дадут ему возможности получать экономическую выгоду от экспорта нефти.

Издание напоминает, что европейские политики обещали помогать компаниям из ЕС развивать бизнес с Ираном, пока он придерживается положений соглашения 2015 года, но Тегеран заявляет о проволочках в этой сфере.

Напомним, США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года, но ряду государств они дали разрешение продолжать закупку иранской нефти до 2 мая 2019 года при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция и Тайвань. Последние три уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

При этом 22 апреля США решили не продлевать исключение из нефтяных санкцийпротив Ирана в отношении ряда стран.

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