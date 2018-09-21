Иран угрожает заблокировать глобальное решение по нефти

В Тегеране уверены, что сотрудичество со Штатами вредит ОПЕК

Иран намерен наложить вето на любое решение ОПЕК на заседании в Алжире, если оно будет угрожать интересам страны. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Без сомнения, я наложу вето на любое решение, которое будет угрожать национальным интересам Ирана, – приводит агентство "Тасним" слова главы ведомства. – Вето означает, что такое решение не будет считаться законным".

Он также подверг критике политику организации.

"ОПЕК постепенно становится жертвой процесса, вызванного сотрудничеством с Вашингтоном, и страхом перед законами против ОПЕК, которые обсуждались в Конгрессе США", – заявил министр нефти Ирана. Зангане подчеркнул, что "американцы уверены, что смогут привлечь ряд стран – производителей нефти и фактически создать новую организацию, которая заменит ОПЕК".

Впрочем, США тоже не довольны политикой ОПЕК – цены на нефть вновь вызвали бурную реакцию Дональда Трампа.

Ранее министр нефти Ирана заявил, что Тегеран не поддержит решение ОПЕК+ о перераспределении квот внутри альянса на предстоящем заседании министерского комитета в Алжире, который пройдет 23 сентября.

Иран не входит в состав мониторингового комитета ОПЕК+, в котором заседают шесть стран под председательством России и Саудовской Аравии. Однако Иран является членом ОПЕК, одним из основателей картеля и третьим по величине производителем нефти в организации.

Напомним, 20 сентября цены на нефть устремились к психологической отметке в 80 долларов за баррель.

В мае-2018 президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.