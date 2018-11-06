Иран заподозрил, что в ОПЕК действуют пособники Америки

Министр нефти Ирана Бижан Зангане отправил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, в котором пожаловался, что некоторые страны, входящие в министерский комитет по мониторингу сделки (JMMC) ОПЕК+, действуют в угоду США. Зангане призвал немедленно остановить деятельность комитета, пишет иранское агентство Shana.

По мнению министра, комитет неверно истолковывает полномочия, которым наделили его участники сделки, и его решения наносят ущерб странам-участницам.

"Учитывая результаты деятельности министерского комитета и технического комитета в последние месяцы, мы, к сожалению, заметили, что эти два комитета отклонились от своих целей, для которых они были созданы, и некоторые члены ОПЕК, входящие в эти комитеты, ясно приняли сторону США в навязывании своих односторонних и незаконных санкций против Ирана и превращают эти комитеты в политические инструменты поддержки политики США против Ирана", – передает Shana слова министра.

Он призвал немедленно прекратить работу двух этих комитетов до тех пор, пока их полномочия не будет полностью определены и одобрены Конференцией ОПЕК. Иранский министр призвал ОПЕК включить в повестку 175-й конференции ОПЕК, которая намечена на 6 декабря, пункт о разработке полномочий, обязанностей и членства этих комитетов. Ближайшее заседание мониторингового комитета (JMMC) намечено на 11 ноября.

В конце сентября было объявлено, что сделка ОПЕК+ заканчивает свое действие в конце 2018 года, на предстоящей конференции ОПЕК в декабре планируется договориться о новых форматах сотрудничества 25 стран, сейчас участвующих в сделке по сокращению нефтедобычи.

Напомним, иранские власти ранее заявили, что Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям, вторая часть которых вступила в силу 5 ноября 2018 года. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа.

Также Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.