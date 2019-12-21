Иск "Нафтогаза" к России по крымским активам остается – Витренко

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Судебные претензии "Нафтогаза" относительно активов компании в оккупированном Россией Крыму не упоминаются в пакетном соглашении по газу. Об этом на брифинге заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Виренко.

"По арбитражу по активам принадлежащим группе "Нафтогаз" в Крыму, это никак не упоминается в этом протоколе. Это отдельный процесс. Стороной этого процесса является государство Российская Федерация, которая отвечает по соответствующим искам "Нафтогаза", - сказал Витренко.

При этом он сообщил, что пакетное соглашение по транзиту газа предполагает урегулирование текущих арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом". Таким образом, по словам Виренко, новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 млрд долларов будет отозван, в случае заключения контракта на транзит газа.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что газовые договоренности не предусматривают прямые поставки российского газа в Украину.

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"Про прямые поставки (пункт) мы исключили (из пакетного соглашения)", - сказал Оржель.

Алексей Оржель также сообщил детали газовых договоренностей с Россией.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

В тренде Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня 2019 года подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в оккупированном Крыму.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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