Искаженные параметры RAB-тарифа убьют инвестиции в сети – Буймистер

Предложенная методология перехода на стимулирующий тариф предполагает начисление ставки возврата инвестиций на уровне 1% и 15%

Разделение всех активов операторов системы распределения на старую и новую базу, которое предусмотрено новой методологией RAB-тарифов, убьет любые перспективы инвестиций в электросети.

Об этом сообщила Людмила Буймистер, народный депутат фракции "Слуга народа" и глава подкомитета по вопросам развития конкуренции на равных условиях для бизнеса Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития в ходе онлайн-заседания комитета энергетики Ассоциации юристов Украины на тему "Особенности проекта RAB-регулирования для операторов системы распределения".

"По большому счету, такой подход к делению базы активов убивает всю перспективу инвестиций в сети", - утверждает нардеп.

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Также Буймистер отметила, что износ электросетей в среднем по стране составляет 60-80%. Для глобального обновления сетей необходимо около 10 млрд грн в год. Но предложенная методология перехода на стимулирующий тариф (RAB-тариф) предполагает начисление ставки возврата инвестиций на уровне 1% и 15%. Это ниже, чем ставка возврата вклада на облигации внутреннего госзайма и не даст возможности привлекать необходимые сумы на рынке инвестиций.

"Тут возникает много вопросов. Непонятно, как делить эти активы. В первую очередь есть вопрос – какой инвестор захочет под такую ставку доходности активов вкладывать деньги в сети", – оценивает Буймистер.

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Кроме того, Людмила Буймистер подчеркивает, что начисление прибыли и амортизации на 3 год после инвестирования скажется на возможности инвестора обслуживать кредиты: "Первые 2 года непонятно, как инвестору отдавать кредиты и обслуживать проценты по кредитам, если он вкладывает существенные деньги".

Депутат предлагает оставить единую ставку регуляторной базы активов, привязав ее к средневзвешенной стоимости активов, которая должна быть выше, чем ставка внутреннего госзайма.

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Напомним, ранее нардеп Виктория Гриб заявляла, что нет инвесторов, которые будут готовы вкладывать средства в электросети под 15%.

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