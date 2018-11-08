Исполнительная служба взыскала 388 млн грн задолженности по зарплате с начала года

Сегодня, 16:27

Алиментов в пользу детей за этот срок ГИС взыскала на 3,8 млрд грн

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине с начала 2018 года было взыскано 388 млн грн задолженности по заработной плате, за что Минсоцполитики собирается ввести пеню для работодателей. Об этом на пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы за 3 квартала 2018 года" сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев, РБК-Украина.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, органы государственной исполнительной службы (ГИС) в 2018 году взыскали в пользу бюджета 1,2 млрд гривен.

"В 2018 году было открыто 1 млн 950 тысяч производств. Взыскано в пользу бюджета 1,2 млрд гривен, 601 млн грн исполнительного сбора", – рассказала она.

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По словам Глущенко, по состоянию на сегодня 3,8 млрд гривен алиментов взысканы в пользу детей.

"Наши основные приоритеты: отработка исполнительных производств. На сегодня мы имеем 3,8 млрд гривен алиментов, взысканных в пользу 541 тысячи детей с начала года. 47,9 тысяч погасили задолженность по алиментам в полном объеме. 39,5 тысяч исполнительных документов отозваны взыскателями в связи с отсутствием претензий к должнику. Мы работаем на результат", – добавила она.

Отметим, уже с октября 2018 года для работодателей действует система штрафов за неправильную регистрацию работников и задержку их зарплат

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зарплаты, алименты, Глущенко, задолженность, исполнительная служба, долги по зарплатам

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Источник:

"Сегодня"

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