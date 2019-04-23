Испорченная нефть из России достигла Европы – СМИ

Украина предупредила западные нефтеперерабатывающие заводы, говорят источники

Фото: Сегодня

Некачественная российская нефть достигла европейских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает профильное издание Enkorr, ссылаясь на дынные трейдеров, а также источника в компании "Укртранснафта".

По словам представителя международного трейдера, нефть с повышенным содержанием органических хлоридов 22 апреля достигла НПЗ в Германии, находящегося на северной ветке нефтепровода "Дружба". В свою очередь, источник в "Укртранснафте" добавил, что 23 апреля эта нефть достигнет Венгерского НПЗ группы MOL.

"Мы уведомили получателей нефти о проблемах с качеством еще в пятницу (10 апреля. – Ред.), однако из-за пасхальных праздников ответа на эти уведомления мы не получили. Очевидно, что реакция будет 23 апреля, когда персонал НПЗ выйдет на работу", - сообщил собеседник в "Укртранснафте".

Читайте также Проблемы с российской нефтью: украинские импортеры поделились планами

Источник также добавил, что в связи с резким ухудшением качества нефти, "Укртранснафта" приняла решение не накапливать ее в своих резервуары, опасаясь коррозийных процессов.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Испорченная нефть из России достигла Европы – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"