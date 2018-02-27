Исторический процесс: стали известны детали иска Украины к России по морскому праву

Сегодня, 16:03

Рассмотрение дела о захвате активов в Крыму запланировано на весну

Фото: &quot;Сегодня&quot; / И. Серов
Фото: "Сегодня" / И. Серов

Трибунал в Гааге рассмотрит иск "Нафтогаза" и ее дочерних предприятий к России в мае 2018 года. Иск касается нарушения морского права и захвата активов в Крыму. О датах рассмотрения дела рассказала глава правления "Черноморнефтегаза" Светлана Нежнова в интервью "112 Украина".

"Рассмотрение иска планируется в мае 2018 года. Мы с вами имеем все шансы быть свидетелями, без преувеличения, исторического процесса", – сказала Нежнова.

По ее словам, в деле уже сформирован состав арбитража.

В то же время, российская сторона не назначила своего представителя, сообщив в письме, что "двустороннее соглашение между Украиной и Россией не может быть основанием для формирования арбитража с целью удовлетворения исковых претензий истца".

Нежнова отметила, что "Нафтогаз" требует возмещения за захват:

  • наземной и транспортной инфраструктуры, в частности, газотранспортной системы полуострова с Глебовским подземным хранилищем газа (ПХГ), в котором на момент аннексии находилось 600 млн куб. м газа;
  • 90 морских газовых и нефтяных скважин;
  • восьми морских стационарных платформ;
  • восьми блоков-кондукторов;
  • 370 км морских газовых трубопроводов;
  • 31 плавсредства, из которых четыре – буровые платформы.

Глава "Черноморнефтегаза" напомнила, что РФ за время после аннексии Крыма незаконно добыла около 7,2 млрд куб. м природного газа и 223 тыс. тонн газоконденсата, из которых более половины – это газ с Одесского месторождения. При этом на Одесском месторождении помимо пробуренных Украиной 11 скважин, оккупанты незаконно в 2014-2015 годах пробурили еще семь скважин.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 19 февраля 2018 года подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Защищать интересы Украины поручено заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль. Она  подчеркнула, что также Киев готовит меморандум по данному вопросу, в котором Украина обосновывает свой статус прибрежного государства.
газ, Украина, нафтогаз, Черноморнефтегаз

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Источник:

Интерфакс-Украина

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