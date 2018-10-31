Италия соберет самый большой в мире урожай винограда

Более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества

Урожай винограда в Италии станет крупнейшим в мире. Об этом свидетельствуют данные национальной конфедерации производителей сельскохозяйственной продукции Италии, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что несмотря на несущественное ухудшение погодных условий во второй половине октября-2018, объем производства составит более 50 млн гектолитров, что превышает как французские, так и испанские показатели в 46 и 47 млн гектолитров соответственно.

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В конфедерации сельхозпроизводителей также отметили, что преимуществом нынешнего урожая является не только количество, но и качество: более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества, для производства столовых вин используют около 30% урожая.

Напомним, в Украине растут урожаи винограда, подсчитали в Минагрополитики. Территории под насаждения винограда составляют уже около 45 тысяч га. По мнению чиновников, в стране есть условия для увеличения площадей под виноград до 300 тысяч га. Такое увеличение в перспективе может быть оправданным, поскольку спрос на качественные вина в мире достаточно высокий.

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