Итальянская компания прекратила работу с "Роснефтью" из-за санкций

Фото: Александр Яремчук

Итальянская компания прекратила работу с "Роснефтью" из-за санкций //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/776/4e1/5c47764e1b9e1.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/776/4e1/5c47764e1b9e1.jpg 2019-01-22T22:05:00+02:00 Экономика

Итальянская Eni не вышла из проектов с "Роснефтью" в Черном и Баренцевом морях, однако не продолжает совместную работу из-за санкций, сообщила председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья.

"Мы все еще в проектах и в Черном море, и в Баренцевом. Мы не выходили из проектов, но из-за санкций мы не продолжаем (нашу работу — ред.)", — сказала она. Марчегалья не стала раскрывать объем инвестиций, вложенных в эти проекты.

В октябре 2018 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал журналистам, что Eni не выходила из совместных с российской компанией проектов, а также о том, что работа по проектам продолжается. Комментируя сообщения СМИ о якобы выходе Eni из проекта по бурению на шельфе Черного моря, Сечин тогда отмечал, что в рамках этого проекта в полном соответствии с графиком проведена геологоразведка и на текущем этапе не требуется никаких дополнительных действий. Но это не означает выход итальянской компании из проекта, подчеркивал глава "Роснефти".

Позже представитель Eni подтвердил, что компания остается партнером "Роснефти" в совместных проектах. "Eni подтверждает партнерство с „Роснефтью" в совместных проектах, однако сейчас работы по ним приостановлены", — заявил представитель итальянской компании.

Компания Eni — один из стратегических партнеров "Роснефти" в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.

Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море. Eni получила в проектах 33,33%, при этом, по условиям соглашения, итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов. В мае 2017 года "Роснефть" и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества, а в декабре партнеры сообщили о начале бурения на Западно-Черноморском участке. В марте 2018 года "Роснефть" сообщила, что в результате бурения первой разведочной скважины Мария-1 была обнаружена уникальная карбонатная структура мощностью более 300 м, что может свидетельствовать о наличии крупных нефтегазовых месторождений, однако в настоящее время работы по проекту приостановлены.

Напомним, после аннексии Крыма весной 2014 года Россия незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 19 февраля 2018 года подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Защищать интересы Украины поручено заместителю министра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что также Киев готовит меморандум по данному вопросу, в котором Украина обосновывает свой статус прибрежного государства.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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