Итальянский лоукостер назначил новые рейсы из Львова

Итальянский лоукостер Ernest Airlines откроет авиарейсы из Рима и Милана во Львов и обратно. Как сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации, полеты начнутся с 22 июня.

Так, из Львова в Рим авиарейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Львова — в 13:30, из Рима — в 16:50.

Из Львова в Милан авиарейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Львова: понедельник — в 21:30, среда — 22:30 или 21:30 (в зависимости от даты вылета), пятница — 21:25. Вылет из Милана: понедельник — в 18:50, среда — в 18:50 или в 19:50 (в зависимости от даты вылета), пятница — в 18:40.

Кроме того, венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновила прямой авиарейс по маршруту Львов – Лондон. Самолеты из Львова в Лондон будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Кроме Лондона, Wizz Air выполняет рейсы из Львова во Вроцлав, Берлин, Гданьск, Катовице, Дортмунд. Всего в мае Wizz Air будет выполнять из Львова 15 рейсов в неделю, с июня их должно стать 19.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко уверен, что Львов превратится в "туристическую Мекку" с приходом лоукостеров в Украину: