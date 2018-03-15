Итоги 15 марта: безработных стало больше, а доллар начал расти

Нацбанк получил руководителя, а дорожники обещают начать активную работу уже в апреле

ОБЩЕСТВО

Соблюдалось в полной мере на протяжении минувших суток перемирие в зоне АТО.

247 народных депутатов проголосовали за назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины, который до этого исполнял обязанности главы центробанка.

Одобрило назначение еще 89 стипендий правительство выдающимся деятелям культуры и искусства. В проект соответствующего Указа Президента включены фамилии получателей 17 пожизненных и 72 двухлетних государственных стипендии. После подписания данного Указа количество стипендиатов, которые будут получать пожизненные государственные стипендии, составит 298 человек, двухлетние – 294. Размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – сейчас этот минимум составляет 2060 грн.

155 тонн строительных материалов доставил сегодня Международный комитет Красного Креста (МККК) на временно оккупированную территорию Донбасса, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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На 218 дорожных объектах в апреле обещают начать строительные работы Кабмин и "Укравтодор".

Увеличилось на 4,8 тыс. человек за февраль количество безработных в стране, до 383,7 тыс. При этом средний размер материальной помощи на одного безработного составляет 2357 грн в месяц.

525,8 млн грн в прошлом году направили городские власти Киева на ремонт заведений здравоохранения и еще 606 млн грн – на обновление медоборудования. Об этом сообщили в КГГА.

По итогам шестого дня соревнований на Паралимпиаде 2018 в неофициальном медальном зачете Украина занимает 5-е место – 16 медалей (5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых).

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,01 грн на 15 марта Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек. Сегодня торги по доллару на межбанковском рынке открылись котировками 26,15/26,19, к закрытию котировки составили 26,28/26,32, т.е. доллар подорожал.

Увеличили на 2,1% в годовом исчислении сельскохозяйственные предприятия с начала года производство продукции по сравнению. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

800 млн долларов Национальный банк Украины в этом году уже купил для золотовалютных резервов, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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19 млн канадских долларов составляет бюджет проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP), направленного на грантовую поддержку производителей плодоовощной продукции в южных областях Украины.

28,36 млн тонн составил к 14 марта экспорт зерновых культур и муки с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) что на 2,83 млн тонн меньше, чем показатель на аналогичную дату годом ранее, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

На 5,2% меньше в годовом исчислении было поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 марта – 3,69 млн голов, сообщила Государственная служба статистики. Поголовье свиней сократилось на 7,7% – до 6,07 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,1% и составило 1,38 млн голов. Поголовье птицы увеличилось на 1,4% – до 197,5 млн голов.

МИР

Около 100 млрд грн в эквиваленте перечислили домой из Польши украинские рабочие в 2017 году, что в полтора раза больше, чем было в 2016 году.

Расширил санкционный список Минфин США в отношении России. Он внес в него 14 физических лиц и одну организацию – Агентство интернет-исследований. Ранее их обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Самой счастливой страной в мире оказалась Финляндия. Такой вывод сделан в докладе ООН под названием The World Happiness Report. В исследовании приведены данные по 156 странам мира. Составляя рейтинг, эксперты рассматривали уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Украина оказалась на 138 месте.

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Увеличился на 5,8% мировой объем производства нержавеющей стали в 2017 году по сравнению с предыдущим годом – до 48,08 млн тонн, сообщил Международный форума нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF). Выпуск вырос во всех странах и регионах. При этом существенный подъем был отмечен в США – на 11%, до 2,754 млн тонн.

Вырос на 12% за 2017 год мировой рынок искусства, говорится в совместном исследовании банка UBS и выставки современного искусства Art Basel. Крупнейшим мировым арт-рынком по-прежнему остаются США, а на второе место вышел Китай, обогнав Великобританию. Этот рынок в 2014 году достиг рекордных объемов (68,2 млрд долл.), а потом два года сокращался, в 2017 году вновь вернулся к росту, достигнув 63,7 млрд долл.