Итоги 21 марта: главные события в Украине и мире

ОБЩЕСТВО

5 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, еще один получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба АТО.

Опустился на 4,2 пункта в феврале индекс потребительских настроений украинцев ухудшились. Ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации. Об этом свидетельствуют данные регулярного исследования, проведенного GfK Ukraine. Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет.

Уменьшился на 78,5% в январе-феврале в годовом исчислении объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – до 352,1 млн грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 239 млн грн, в сельских – 113,1 млн гривен (1 058,59 млн и 577,6 млн соответственно за аналогичный период 2017 года). Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в феврале уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 36% и составил 1 005,2 грн. Всего в январе-феврале за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 396,2 тыс. домохозяйств, что на 2,2 раза меньше по сравнению с январем-февралем 2017 года.

До 24 пациентов должно за один день в среднем принимать учреждение сельской сети первичной медпомощи. Такая целевая нагрузка предусмотрена совместным приказом Минздрава и Минрегиона.

90 млн гривен Министерство молодежи и спорта выплатило победителям и призерам зимних Паралимпийских игр-2018. Спортсмены получили от государства вознаграждение в таких суммах: за I место – 125 тыс. долл., за II место – 80 тыс. долл., за III место – 55 тыс. долл.

15190 человек Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года, и выделил на эти цели 54,9 млн грн. Из общего числа призывников 8990 человек будут направлены в Вооруженные силы, 4 тысячи – в Национальную гвардию, 1,2 тысячи – в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча – в Государственную специальную службу транспорта.

Увеличил размеры государственных премий Кабинет министров. В частности, размер премии им. В.Чорновола за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тыс. до 20 тыс. грн; премию им. И.Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тыс. до 10 тыс. грн; премию им. Леси Украинки за произведения для детей – с 10 тыс. до 20 тыс. грн и премию им. М.Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тыс. до 20 тыс. грн.

Увеличился на 7,5% товарооборот розничной торговли в январе- феврале в сопоставимых ценах по сравнению с январем-февралем 2017 года. Оборот розничной торговли в феврале-2018 по сравнению с январем-2018 снизился на 5,4%, а сфевралем-2017 – возрос на 5,6%, сообщила Государственная служба статистики.

С 18 апреля украинцы смогут получать въездную визу в Кувейт непосредственно в международном аэропорту этой страны.

219 кандидатов допущены к конкурсу по выбору судей Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суда).

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,43 грн на 21 марта Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 13 копеек. Курс доллара на межбанке сегодня понизился на 2 копейки – до 26,34 грн, и в покупке понизился на 2 копейки -до 26,34 грн.

2547 обращений поступило в Нацкомфинуслуг за период с 01.08.2017 по 31.01.2018 от физических и юридических лиц по вопросам страховой деятельности, что на 195 больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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Выросли на 17,4% и 20,7% в течение 2017 года в Украине цены на бензин А-95 и дизтопливо соответственно. Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета.

Вернут около 2 млрд грн бизнесу за первый квартал переплаты налога на прибыль. На начало 2018 года объем такой переплаты составлял 16 млрд грн.

298,35 млрд грн составляет общий объем финансирования Государственной целевой программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 гг. Из этой суммы 178 млн грн – за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн – за счет других источников.

Вырос на 2,59% валовый внешний долг Украины за 2017 год, до 116,578 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка.

МИР

Выросла на 2,7% до 768 млрд долл. капитализация онлайн-ритейлера Amazon и впервые превысила стоимость ее основного конкурента Alphabet, материнской компании Google. По этому показателю компания заняла вторую позицию после Apple. Рост Amazon объясняется тем, что инвесторы придают все большее значение электронной коммерции. Ежемесячно компания привлекает 196 млн уникальных клиентов и работает над новыми продуктами и услугами. Еще большее влияние на настроение инвесторов может оказывать работа компании на рынке облачных технологий, где она опережает Microsoft. и Google.

Подорожали на 30% с начала 2018 года какао-бобы на бирже в Нью-Йорке и вошли в число наиболее перспективных сырьевых активов благодаря повышенному спросу и ожидаемому дефициту предложения. В декабре цены на них находились на 10-летнем минимуме на фоне рекордных поставок из Кот-д'Ивуара, но на прошлой неделе восстановились до максимума за 16 месяцев.

41 депутат Европарламента поддержал изменения в газовой директиве, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток 2", 13 проголосовали против, еще девять воздержались

Президента США Дональда Трампа разозлила утечка в СМИ информации о том, что его советники не рекомендовали ему поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники. Трамп пытался выяснить, кто именно раскрыл эту информацию с учетом того, что доступ к соответствующим документам имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации.

Напомним, в Украине появилась программа развития дорог.