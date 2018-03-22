Итоги 22 марта: ﻿"качели" на валютном рынке продолжаются

ОБЩЕСТВО

За прошедшие сутки боевики придерживались режима всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон, сообщил штаб АТО.

Больше на 2 млрд гривен чем планировалось собрано в Пенсионный фонд за первые месяцы 2018 года, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

22 марта Киевский городской совет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

Около 45% всех взрослых жителей Украины сейчас пользуются смартфонами с сенсорными экранами, тогда как в 2015 году таких пользователей было всего 26%. Об этом говорится в результатах исследования Агентства мобильного маркетинга LEAD9, проведенного при участии Киевского международного института социологии.

Сократились до 8,4 млрд куб. м запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на 20 марта, что на 0,3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

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15 млн гривен выделило в этом году Министерство образования и науки для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Подобное финансирование будет осуществлено впервые за длительный период времени.

Шесть командиров бригад за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины получили звание генерала. В Вооруженных силах сейчас из 111 генералов 65% – это лица, в возрасте до 55 лет, из них 34 генерала – в возрасте до 50 лет.

34 966 украинцев состоит сейчас на учете с туберкулезом, из них около 8 тыс. – с лекарственно-устойчивой формой. В Украине ежегодно туберкулез диагностируется у 30 тысяч человек. По данным Минздрава, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом.

До 144 тысяч человек в 2018 году увеличен объем резервистов Вооруженных сил. В 2017 году принято на военную службу по контракту 36,7 тысяч человек , в том числе около 2,4 тысячи офицеров. В 2018 году на службу по контракту уже принято 6,7 тысяч человек.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,28 грн Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару на 22 марта. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 2 копейки. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже понизился на 6 копеек- до 26,28 грн, и курс в покупке понизился на 6 копеек – до 26,24 грн.

Вырос на 2,5% по данным Госстата реальный ВВП в 2017 году тогда как ранее ведомство предварительно оценивало рост в 2,2%. Рост ВВП в 2016 году также пересмотрен в сторону повышения до 2,4% с 2,3%.

На 78 млн 846,7 тыс. долларов Украина в январе приобрела ядерное топливо. Доля закупок в РФ в денежном эквиваленте составила 64%, у Westinghouse (Швеция) – 36%.

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Составила 11,7% доля собственных торговых марок в Украине в 2017 году в объемах продаж, тогда как в целом в Европе, согласно данным компании Nielsen за 2016 год, она составляла 31,4% и постоянно возрастала.

В 2,8 раза больше показателя на начало текущего года оказался по состоянию на 22 марта объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов – 14,632 млрд грн. .НБУ обеспокоен активным притоком капитала нерезидентов, помня опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком "горячего" капитала, который усугубил кризис 2008 года.

12 млрд грн господдержки правительство Украины направит в 2018 году на развитие регионов. Регионы также получат 10 млрд грн из Дорожного фонда на ремонт и строительство дорог.

МИР

Был на 14% ниже душевой доход в Украине в 2014 году того уровня, который МВФ устанавливает для включения стран в группу низкодоходных. Но нашу страну фонд не отнес к ним в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт. "Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для страны с развивающейся рыночной экономикой", – сообщили в МВФ.

Достиг 1 трлн долларов объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в текущем году уже 20 марта – быстрее всего в истории, пишет Financial Times. Позитивными факторами для компаний стали ускорение роста мировой экономики, высокий уровень делового доверия в большинстве экономик мира, а также снижение налогового бремени в США, высвободившее средства для приобретения активов.

1,3 трлн долларов составят расходы бюджета США в 2018 финансовом году, в том числе 700 млрд долл. на оборонные расходы. Проект бюджета обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.

В 16 тыс. храмов Великобритании будут установлены терминалы бесконтактной оплаты для приема пожертвований.

Напомним, США резко увеличивают расходы на помощь Украине.