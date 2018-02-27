Итоги 27 февраля: главные события в Украине и мире

Пенсионному фонду нужно меньше дотаций, Минфин выплачивает долги по субсидиям, построено больше жилья

ОБЩЕСТВО

5 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр штаба АТО.

1490085 переселенцев или 1215164 семьи из Донбасса и Крыма официально учтены по состоянию на 26 февраля.

Уменьшился на 5,6% или на 7,9 млрд грн объем средств госбюджета, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, в прошлом году – до 133,5 млрд грн. фактических", — говорится в документе.

Для 16283 застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины в январе профинансировал пособие по беременности и родам. Общая сумма выплат составила 296,6 млн грн. Общий объем выплат беременным и роженицам в 2017 году составил 3,23 млрд грн, что на 33,4% больше, чем в 2016 году. Всего в прошлом году было осуществлено оказание помощи по беременности и родам 205675 застрахованным лицам.

18,367 млн грн субвенции из государственного бюджета местным органам власти перечислил Минфин, что покрывает 80% кредиторской задолженности по субсидиям. При этом 1,112 млрд грн перечислено в счет погашения задолженности по льготам и субсидиям за квартирную плату и другие услуги, в том числе 461,6 млн грн – объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на их счета в банковских учреждениях. Кроме того, 1,124 млрд перечислено на оплату электроэнергии, 10,844 млрд – газа, 4,746 млрд – теплоснабжения, 539,5 млн– водоснабжения.

220 тысяч доз вакцины от кори уже в доставлены в Украину и будут распределены в регионы – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил ускоренную доставку вакцины (на два месяца раньше запланированного).

Превышен в четырех областях эпидемпорог заболеваемости гриппом – в Ровенской, Житомирской, Волынской, Хмельницкой областях. В Минздраве также отметили, что по сравнению с прошлой неделей на 6% растут темпы заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых.

30,2 тыс. лиц и 4,4 тыс. транспортных средств пересекли за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, сообщили в Государственной пограничной службе.

ЭКОНОМИКА

27,00 грн за доллар такой официальный курс установил Национальный банк на 27 февраля. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 2 копейки. Однако сегодня на межбанке курс доллара в продаже понизился на 9,5 копеек – до 26,92 грн, курс в покупке понизился на 10 копеек – до 26,89 грн.

Сократился на 0,25%, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе – до 76,11 млрд долл, сообщило Министерство финансов. В национальной валюте госдолг сократился на 0,46% – до 2,132 трлн грн.

Выросли на 22,1% против 18% за 2016 год капитальные инвестиции в Украине за 2017 год, сообщила Государственная служба статистики – освоено 412,8 млрд грн. Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций – 69,9% общего объема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рада изменила правила ввоза авто в Украину

81 тыс. таможенных деклараций или 80% общего объема с 1 по 25 февраля прошли оформление через "единое окно" по обновленному порядку информационного обмена.

Возросло на 9% строительство жилья в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом. По данным Государственной службы статистики, объем принятого в эксплуатацию жилья в городах в прошлом году составил 7,3 млн кв. м, в сельской местности – почти 3 млн кв. м. При этом средний размер построенной квартиры – 78,6 кв. м. Объем принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов – 453,2 тыс. кв. м – это на 30,9% больше показателей 2016 года.

Выросло на 2,9% промышленное производство в январе в годовом исчислении, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего выросли показатели перерабатывающей промышленности – 9,7% и производство товаров длительного пользования – 17,7%. В региональном разрезе наибольший рост продемонстрировали Львовская (18%), Николаевская (16,5%) и Черновицкая области (16,1%).

Сократили на 0,1% украинские металлурги в январе в годовом исчислении производство – до 2,1 млн тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association). Лидерство в рейтинге сохранил Китай с показателем 67 млн тонн (падение на 0,9% к январю 2017 года).

Вырос в три раза объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году, до 300 млн долл. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.

МИР

10,27 миллиона баррелей в сутки столько нефти добывали США стабильно в последние дни. По этому показателю США уже опережают Саудовскую Аравию и лишь немного отстают от России. В Управлении энергетической информации (EIA) считают, что производство этого сырья увеличится к концу нынешнего года до 10,59 млн баррелей, и США станут мировым лидером.

40 млн долларов планируют выделить США на борьбу с пропагандой, спонсируемой иностранными правительствами. Меморандум об этом подписали Пентагон и Госдепартамент. В заявлении о начале программы Россия не упоминается, но ожидается, что эта работа будет в значительной степени сосредоточена на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.

Дополнительно 3,7 млрд евро выделит Европейский Союз на проекты за пределами ЕС, направленные на борьбу с миграционным кризисом. 1,4 млрд евро будут выделены для проектов в государственном секторе, а 2,3 млрд евро – на кредитование проектов для частного сектора.

Сократилось до 19 число смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах в мире в 2017 году по сравнению с 202 в 2016 году, говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Средний уровень данного показателя за предыдущие пять лет (2012-2016 годы) превышал 310 человек. Общее количество авиапроисшествий в 2017 году упало до 45 с 67 годом ранее, а число аварий с человеческими жертвами – до 6 с 9. Средние уровни за предшествующий пятилетний период составляли соответственно 81 и 13,4.

До 400 км в час смогут разгоняться новые пассажирские поезда, которые разрабатываются сейчас в Китае. В настоящее время максимальная скорость китайских поездов модели "Фусин" составляет 350 км/ч. Такие составы используются на линии Пекин-Шанхай с сентября 2017 года.

На 23% больше получат призовых 24 футбольные команды, которые примут участие в финальной стадии Евро-2020. Общая сумма – 371 млн евро.