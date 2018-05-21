Итоги дня: главные события в Украине и мире 21 мая

ОБЩЕСТВО

55 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

На 1,5 млрд куб. м после завершения отопительного сезона Украина увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза". С 8 апреля по 19 мая запасы в хранилищах возросли на 19,8% – до 8,9 млрд куб. м.

Возросли на 41% в январе-апреле аптечные продажи в Украине в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 30,1 млрд грн. При этом, в натуральном выражении аптечные продажи за четыре месяца увеличились на 8% – до 543,6 млн упаковок. По итогам 2017 года аптечные продажи в денежном выражении возросли на 19% в сравнении с 2016 годом – до 68,3 млрд грн., в натуральном выражении на 12% – до 1,5 млрд упаковок.

До 1 декабря будет завершено строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныцы" Евгений Кравцов.

38 судей подтвердили соответствие должностям – сообщила 18 мая Высшая квалификационная комиссия судей. Всего же рассматривались 54 судей местных и апелляционных судов.

960 преступлений в течение пяти месяцев этого года иностранцы совершили на территории Украины, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции.

3922 зрителя на одной игре чемпионат украинской Премьер-лиги в сезоне-2017/18 стал худшим по посещаемости за всю 26-летнюю историю независимых первенств Украины по футболу. 188 матчей чемпионата Украины в высшем дивизионе посетили 737 321 зритель. Это на 8,5% меньше, чем было в сезоне 2016/17 годов.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,14 грн на 21 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс снизился на 4 копейки. Сегодня курс на межбанке в продаже понизился на 3 копейки – до 26,075 грн, а в покупке снизился на 5,5 копейки – до 26,055 грн.

Выросли на 12,1% средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно сообщению Госстата, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 9,5%, а животноводства – на 24,4%.

Купил 129 млрд долл. Национальный банк со 2 по 18 мая на межбанковском валютном рынке. Продажа валюты в этот период не проводилась. С начала года покупка валюты регулятором на межбанковском рынке превысила ее продажу на 1,189 млрд долл.

Сократилось на 0,8% за первые три месяца 2018 года количество абонентов мобильной связи в Украине в сравнении с предыдущим кварталом – до 55,3 млн чел. Количество абонентов кабельного телевидения сократилось на 4,1% – до 2,2 млн. А количество интернет-абонентов увеличилось почти на 0,9% – до 23,8 млн, из них 89,7% – домашние абоненты. Фиксированной телефонной связью по состоянию на 1 апреля пользуются 5,9 млн городских абонентов и 802,5 тыс. абонентов в селах.

Составил 31 тыс. тонн экспорт грецких орехов из Украины в 2017 году, или на 101 млн долл., сообщили в ассоциации "Укрсадпром". Экспорт в натуральном выражении, по сравнению с 2016 годом, снизился с 40 тыс. тонн.

Увеличит на 8,9% НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты по сравнению с апрелем – до 9952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Сократилось на 12,4% производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 27 млрд 626,5 млн кВт*ч. При этом плановое задание по производству электроэнергии за четыре месяца выполнено на 99,6%. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 50,2% (-8,4 п.п. к январю-апрелю 2017), в общей структуре производства электроэнергии в стране – 48,9% (-8,1 п.п.).

Выделит 1 млн долл. правительство Канады на строительство кооперативного молокоперерабатывающего завода во Львовской области в рамках проекта "Развитие молочного бизнеса в Украине". Остальную сумму (300 тыс. долл.) внесут производители молока. Такие инвесторы станут акционерами завода на сумму, вдвое превышающую сумму их инвестиций.

МИР

Увеличилось вдвое количество иностранцев, приезжающих на работу в Литву в этом году в основном за счет украинцев. Об этом сообщил департамент миграции Литвы. За первый квартал этого года иностранцам было выдано 16,9 тыс. виз или видов на жительство. Это примерно в два с половиной раза больше, чем прибыло в 2017 году. За первые три месяца прошлого года в Литву прибыло чуть более 7 тыс. иностранцев. За первый квартал этого года прибыли 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году – почти 3,6 тыс.

4,55 лиры за доллар курс турецкой валюты к доллару США сегодня вновь упал до исторического минимума.

5 трлн пластиковых пакетов ежегодно использует население Земли. Об этом сообщили в ООН. Каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов. Около 40 стран мира уже запретили частично или полностью или ввели налог на использование пластиковых пакетов.

Греция договорилась с международными кредиторами на уровне экспертов о предоставлении дальнейшей финансовой поддержки в рамках Европейского стабилизационного механизма. При этом Афины возьмут на себя обязательства по продолжению реформ – от Греции требуют проведения еще более 80 мероприятий. В ответ Афины должны получить до 12 млрд евро. Начиная с 2010 года, Греции было оказана финансовая поддержка в размере около 260 млрд евро. Летом подходит к концу третья программа, принятая в 2015 году.

Собрали 2,8 млрд долл. ведущие аукционные дома на рынке предметов искусства – Christie's, Sotheby's и Phillips – за две недели майских аукционов живописи, свидетельствуют подсчеты Financial Times.