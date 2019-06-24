Итоги дня: украинцы стали меньше тратить, а аэропорт "Киев" приостановил работу

Главные события 24 июня в Украине и мире





Общество

34 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха Филарета прав по управлению Киевской епархией, но оставил его в составе ее епископата.

14966 человек по состоянию на 24 июня изменили место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Чаще всего место голосования меняют избиратели из Донецкой области – 4391 человек, на втором месте Луганская область – 2452 человека. Из оккупированного Крыма место голосования изменили 269 человек.

Международный аэропорт "Киев" прекратит прием/отправку рейсов со 2 по 12 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Побили в столице три температурных рекорда и оказались самыми жаркими за десятки и сотни лет дни 22 и 23 июня. По данным метеорологов, после полудня 22 июня температура поднялась до + 34°С, что на 0,6°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году. Средняя суточная температура воздуха в этот день впервые за 139 лет составила + 27,3°С. 23 июня минимальная температура воздуха ночью впервые за 139 лет не опустилась ниже 22,3°С.

Выделили 12,5 млн евро ЕБРР с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды на энергоэффективную модернизацию 84 школ и детсадов в Днепре. До конца 2019 года планируется завершить модернизацию 15 объектов, остальных – до конца 2020 года. Работы выполняет азербайджанская компания Akelik, которую выбрали европейские партнер по результатам тендера

Повысит на 10% "Укрзализныця" с 1 июля оклады и часовые тарифные ставки 250 тысячам работников, на что правление компании выделило около 1,5 млрд грн.

Увеличились на 48,5% запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года), до 13,002 миллиарда кубометров. По состоянию на 22 июня, запасы газа в ПХГ на 21% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Потратили 655 млрд грн украинцы за первый квартал этого года. Это на 40 млрд меньше, чем за последние три месяца 2018 года. Люди потратили меньше на транспорт и продукты, алкоголь и табак, бытовую технику, отдых, одежду, обувь и рестораны. При этом увеличили свои расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и на здоровье.

Составляла 41983,6 тыс. человек численность постоянного населения Украины на 1 января 2019 года, что на 233,2 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2018 года. Об этом сообщил Госстат. При этом 29017,9 тыс. человек (69,1%) – городское население и 12965,7 тыс. человек (30,9%) – сельское. В структуре населения по полу 53,7% (22528,3 тыс. человек) составляют женщины и 46,3% (19455,3 тыс. человек) – мужчины.

Экономика

Укрепил на 8 копеек до 26,19 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 июня.

40,5 млн долларов купил Национальный банк на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке, что втрое меньше показателя неделей ранее. С начала месяца регулятор купил на межбанке 278,3 млн долларов и не продавал валюту. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,364 млрд долларов, или в 7 раз.

3242 рейдерских захватов произошло за последние семь лет в Украине, об этом сообщила Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными. Наибольшее количество таких атак произошло в 2017 году (724). Наименьшее количество зарегистрировано в 2014 году (279 дел). Больше всего рейдерских атак зафиксировано в Киеве и Киевской области (1253). На втором месте – Днепропетровская (200) и Харьковская (191) области.

Апелляционный суд разблокировал конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы. Основанием такого решения стало недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления.

Составил 5,4% портфель ОВГЗ нерезидентов по итогам мая от совокупного объема облигаций в обращении. Портфель нерезидентов в течение мая вырос на 16,3% – до 42,2 млрд грн.

Снизилась с 18,6% годовых в апреле до 17,94% в мае средневзвешенная доходность номинированных в гривне ОВГЗ. Доходность долларовых облигаций снизилась с 5,85% в апреле до 5,29% в мае.

Выросли на 24,7% в годовом выражении расходы Пенсионного фонда в январе-мае – до 181,5 млрд грн из-за индексации пенсий, финансирования единовременного пособия отдельным пенсионерам, повышения пенсий военным пенсионерам, а также выплаты Фондом монетизированных жилищно-коммунальных субсидий. При этом собственные поступления Пенсионного фонда в этот период выросли на 22,9% – до 94,3 млрд грн благодаря увеличению средней зарплаты.

Составили 426,7 млрд грн доходы госбюджета в январе-мае, что больше аналогичного показателя 2018 года на 15,4%. Уровень выполнения плановых показателей по доходам – 98,6%.

Составили 420,4 млрд грн расходы госбюджета в январе-мае, что больше аналогичного показателя 2018 года на 10,7%. Уровень выполнения плановых показателей по расходам – 91,7%.

Мир

С 1 июля будет опять разрешен автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров в третьи страны через территорию РФ при условии обеспечения прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС.

Президент РФ продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении РФ (в их число входит и Украина).

Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Стамбула явка на выборах составила 84,5%. Победитель набрал 54,21% голосов, а кандидат от возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом партии – 44,99%.

Получил 595 заказов европейский авиакосмический концерн Airbus(включая как твердые заказы, так и соглашения о намерениях) на свои самолеты в ходе завершившегося авиасалона в Ле-Бурже против 234 заказов у американской Boeing. Такие данные приводит консалтинговая компания IBA.iQ.

Около 400 пилотов подали иск против Boeing обвиняя компанию в сокрытии недостатков конструкции модели самолета 737 MAX. Пилоты, допущенные к полетам на 737 MAX, заявили, что понесли экономический и моральный ущерб в результате приостановки полетов. Они требуют возместить ущерб на сумму в "миллионы долларов". Иск начнут рассматривать в суде Чикаго 21 октября.

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