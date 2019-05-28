Итоги встречи Зеленского с миссией МВФ: появились новые подробности

Президент объяснил, почему распустил Раду

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина будет оставаться для Международного валютного фонда (МВФ) партнером, который выполняет свои обязательства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Фонда, на которой также присутствовали председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова, информирует 28 мая пресс-служба главы государства.

"К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", – сказал Зеленский.

По его словам, Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения, поэтому было принято решение о роспуске. Зеленский сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который на этой неделе будет направлен в парламент.

В свою очередь Смолий заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине, так как "это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики".

"До конца текущего года наша страна должна выплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 млрд долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", – сказал глава НБУ.

Яков Смолий Фото: Официальный сайт президента Украины

Маркарова также добавила, что своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга является "залогом доверия иностранных инвесторов к Украине, основой репутации государства на международной арене".

Оксана Маркарова Фото: Официальный сайт президента Украины

Напомним, на встрече с Зеленским руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден заявил, что Фонд не видит препятствий для сотрудничества с Украиной. По его словам, в организации готовы продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая:

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