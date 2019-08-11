Из России стремительно "бежит" капитал: опубликованы официальные данные

По информации Банка России, чистый отток увеличился более чем в полтора раза

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Чистый отток капитала из России в январе-июле 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 17,4 млрд долларов до 28 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, по данным которого за первые пять месяцев этого года отток капитала из России увеличился в 1,9 раза.

По данным центробанка, такая динамика возникла в результате влияния операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

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Новости "Сегодня" писали, что торговый оборот Украины и России в январе-июне 2019 года сократился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов. В целом за полгода внешнеторговый оборот России составил 318 млрд долларов, сократившись на 20%.

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Мы также сообщали, что чистый отток капитала частного сектора из России достиг 67,5 млрд долларов в 2018 году, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом. По сравнению с 2016-2017 годами "рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств".

На какие товары из Украины российская сторона ввела запрет в конце 2018 года, смотрите в нашем сюжете:

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