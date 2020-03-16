Из-за цен на нефть стоимость бензина должна снизиться на 2,5 гривни — эксперт

Цены на горючее должны начать снижаться уже на этой неделе

Цены на нефть обвалились на 30%. Это рекордный уровень с 2008 года. Хотя за сутки "черное золото" вернуло назад 11%, эксперты считают, что цена нефти еще долго продержится в низком диапазоне.

На 12 марта фючерсные цены на нефть марки Brent колебляться в диапазоне 32-36 долл./барр. Хотя еще 6 марта баррель нефти продавался по 45,5 долларов.

Но не стоит ожидать, что в Украине пропорционально упадут цены на горючее из-за значительного снижения цен на нефть. В цене бензина сама стоимость горючего, как товара, составляет 38%, все остальное налоги и расходы на доставку, поясняет Сергей Федоренко, руководитель ТОВ "Нефтегаз Ойл Трейдинг" (дивизион "Нефтегаз" НАК "Нефтегаз Украины").

Поэтому если цены на горючее и упадут, то не сразу на 30%, а на 10-15% соответственно.

Однако на рынке сейчас дефицит дизтоплива. Он возник из-за проблем загруженности беларуских нефтепререрабатываютщих заводов. Поэтому цены на этот продукт резко не будут падать, замечает Сергей Федоренко.

"Бензина, в то же время, на рынке достаточно. Поэтому будет логичным начало снижения цен уже на этой неделе. Вообще, если неыть дальше будет держаться в диапазоне 30-35 долл./барр., то цена горючего будет постепенно снижаться на 2,5-2,8 грн/л. Но, если курс гривни будет расти, то ипортные объемы горючего в гривне значительно не подешевеют даже при указанных условиях или цены снизяться не намного", – говорит Федоренко.

Предсказать, продолжится ли падение цен на нефть в перспективе месяца, сложно. Этот процес будет зависить от взаимоотношений внутри ОПЕК+ и развития событий, спровоцированных коронавирусом. Если Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров до конца марта и примут решение об ограничении добычи нефти, то обвал цен прекратиться.

Подробно о том, что будет с ценами на бензин из-за падения цен на нефть читайте в материале Цены на нефть обвалились: когда в Украине подешевеет бензин.

Как нефтяной кризис повлияет на стоимость украинского топлива и продуктов смотрите в сюжете "Сегодня":

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