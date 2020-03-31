Из-за чего вырастут штрафы: за необоснованное завышение цен будут наказывать

За накручивание цен во время карантина штрафы увеличат

В Украине могут вскоре повысить штрафы за необоснованное завышение цен. Они могут вырасти более чем в 10 раз. Об этом говорится в законопроекте №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса (COVID-2019), сообщает портал "Минфин".

Документ вносит два существенных изменения в ст. 165-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во-первых, увеличатся штрафы за безосновательное повышение цен и тарифов. Во-вторых, к ответственности будут привлекать всех граждан, а не только должностных лиц, как это предусмотрено действующим Кодексом.

Согласно законопроекту, за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним, предусмотрен:

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штраф для граждан в размере 100 необлагаемых минимумов (новая норма) и для должностных лиц — 150 необлагаемых минимумов (сейчас – от 5 до 10 необлагаемых минимумов), то есть 1700 и 2550 грн соответственно;

за повторное нарушение в течение года штраф возрастает до 150 необлагаемых минимумов для граждан (новая норма) и до 200 необлагаемых минимумов для должностных лиц (сейчас – от 10 до 15 необлагаемых минимумов), то есть 2550 и 3400 грн соответственно;

за превышение во время карантина в 1,2 раза установленной правительством цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары – для граждан предусмотрен штраф от 200 до 250 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц — от 250 до 300 необлагаемых минимумов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине стремительно дорожают продукты – цены подскочили сразу же после введения карантина.

Также мы рассказывали: Кабмин поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в частности, на продукты первой необходимости.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, почему в Украине дорожает борщевой набор и из-за чего растут цены на овощи и мясо:

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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