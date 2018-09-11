Из-за девальвации гривны ухудшаются экономические настроения украинцев

На фоне падения курса гривни и ожиданий повышения тарифов на газ граждане все меньше верят в экономическое развитие государства

В Украине падают потребительские настроения, а эксперты уверены, что всему виной неуверенность в завтрашнем дне. Потребительские настроения украинцев улучшались три месяца кряду, и в июне индекс составил 65,6 пункта. Так, аналитики компании GfK Ukraine, которые и проводили расчеты, отмечали, что такие показатели связаны с ростом реальных доходов, и с тем, что летом многие продовольственные товары становятся значительно дешевле.

Но уже в июле индекс существенно упал – до 61,8 пункта. В исследовании GfK Ukraine отмечается, что наибольшие изменения коснулись оценки украинцами текущего и будущего личного материального положения.

Напомним, что индекс потребительских настроений – это яркий индикатор, который отображает потребительскую уверенность украинцев. Исходя из этого индекса видно, как население относится к текущей экономической ситуации в стране и чего ожидает от будущего.

Кроме того, что индекс отражает настроения населения, он также становится маркером, который указывает на проблемные ситуации в отечественной экономике. Василий Юрчишин, директор экономических программ аналитического Центра им. Разумкова, в комментарии сайту "Сегодня" говорит, что текущие процессы не дают основания говорить о положительных экономических сдвигах в будущем.

"Здесь два момента. Первый момент в том, что существенных изменений не происходит, например, в тех же доходах, задолженностях по зарплате, оплате жилищно-коммунальных услуг, при одновременном росте инфляции и девальвации гривни, которая, к сожалению, возобновилась. Это целый ряд факторов, которые оказывают негативное влияние и это сказывается на настроениях украинцев. Настроения связаны и с текущим моментом, и с ожиданиями. Потому что текущие процессы не дают основания говорить о перспективах заметных позитивных сдвигов", – отмечает эксперт.

Действительно, девальвация гривни, которая возобновилась в середине этого лета, негативно сказалась на ожиданиях украинцев. Так, индекс девальвационных ожиданий поднялся на 3,4 пункта и сейчас составляет 154,2 пункта. До июля 2018 г. экономические настроения украинцев улучшались, что подтверждают и данные Госстата.

Более подробно о том, почему падают потребительские настроения украинцев, читайте в материале сайта "Сегодня": Уверенность украинцев в экономике страны падает: причины и прогнозы