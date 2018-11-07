Из-за газа для населения "Нафтогаз" подал в суд на Кабмин

Сегодня, 14:18

Компания планирует компенсировать более шести миллионов гривен расходов потерь

Из-за газа для населения "Нафтогаз" подал в суд на Кабмин

"Нафтогаз Украины" подал иск к Кабинету министров о возмещении убытков в размере 6,63 млрд грн. Иск подан в Хозяйственный суд Киева 22 октября 2018 года. Об этом свидетельствую данные Единого реестра судебных решений.

В иске отмечается, что убытки возникли в четвертом квартале 2015 года "из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа (ПСО)".

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"Нафтогаз" обосновывает свои требования тем, что Кабмин "своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа" нанес компании ущерб на сумму 6,63 млрд грн.

Напомним, 19 октября Кабмин продлил до 1 мая 2020 года возложение специальных обязательств на "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять облгазам и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ на льготных условиях. Кабмин сохранил за "Нафтогазом" право приобретать газ у своих "дочек" – "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз".В случае недостаточности ресурса внутренней добычи "Нафтогаз" должен докупать газ у других оптовых продавцов – в том числе у зарубежных.

При этом правительство установило и правила расчета цены, по которой НАК будет покупать газ у "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаза", и правила расчета цены, по которой "Нафтогаз" должен продавать "голубое топливо" газсбытам, за которыми сохранена обязанность поставлять газ населению и тепловикам.

При этом с 1 ноября в Украине выросли цены на газ для населения:
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Источник:

"Сегодня"

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