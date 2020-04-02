Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Из-за коронавируса из Беларуси запретили вывозить гречку и чеснок

2 апреля, 14:28

Ксения Капустинская

Экспорт запрещают вне зависимости от страны происхождения продуктов

Беларусь, где на днях зафиксировали первую смерть от коронавируса, ввела запрет на вывоз из страны гречки, лука и чеснока. Такое решение принял Совет министров Беларуси.

"Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", – сообщает агентство "БелТа".

Реклама

Планируется, что решение будет действовать три месяца. Направлено оно на то, чтобы обеспечить население страны продуктами питания на период вспышки коронавируса.

В тренде
В Украине резко упал курс доллара: почему воспряла гривня

Аналогичные решения также принимаются всеми странами Евразийского экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Кроме гречки, лука и чеснока, они планируют запретить экспорт риса, проса, муки грубого помола, семян подсолнечника, бобов и другого.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что от паники пострадать шансов больше, чем от самого вируса. Впрочем, белорусские объекты легкой промышленности уже переориентировались на производство защитных масок для лица. И их предложение превысило спрос:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты Беларусь гречка лук чеснок коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...