Из-за коронавируса из Беларуси запретили вывозить гречку и чеснок

Беларусь, где на днях зафиксировали первую смерть от коронавируса, ввела запрет на вывоз из страны гречки, лука и чеснока. Такое решение принял Совет министров Беларуси.

"Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", – сообщает агентство "БелТа".

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Планируется, что решение будет действовать три месяца. Направлено оно на то, чтобы обеспечить население страны продуктами питания на период вспышки коронавируса.

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Аналогичные решения также принимаются всеми странами Евразийского экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Кроме гречки, лука и чеснока, они планируют запретить экспорт риса, проса, муки грубого помола, семян подсолнечника, бобов и другого.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что от паники пострадать шансов больше, чем от самого вируса. Впрочем, белорусские объекты легкой промышленности уже переориентировались на производство защитных масок для лица. И их предложение превысило спрос:

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