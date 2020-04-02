Из-за коронавируса из Беларуси запретили вывозить гречку и чеснок

Беларусь, где на днях зафиксировали первую смерть от коронавируса, ввела запрет на вывоз из страны гречки, лука и чеснока. Такое решение принял Совет министров Беларуси.
"Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", – сообщает агентство "БелТа".
Планируется, что решение будет действовать три месяца. Направлено оно на то, чтобы обеспечить население страны продуктами питания на период вспышки коронавируса.
Аналогичные решения также принимаются всеми странами Евразийского экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Кроме гречки, лука и чеснока, они планируют запретить экспорт риса, проса, муки грубого помола, семян подсолнечника, бобов и другого.
В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что от паники пострадать шансов больше, чем от самого вируса. Впрочем, белорусские объекты легкой промышленности уже переориентировались на производство защитных масок для лица. И их предложение превысило спрос:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк