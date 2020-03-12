Из-за коронавируса в Украине появился новый вид контрабанды

На фоне распространения коронавируса в Украине появился новый вид контрабанды – медицинские маски. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"Это необычная контрабанда товаров через государственную границу. Первый случай контрабанды такого товара, который пытались перевезти через границу, был зафиксирован недавно на Закарпатье... И в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей обнаружили очередную партию, которую пытались вывезти в автомобиле, скрыв от контроля", – сказал Демченко.

Читайте также: Как будут работать банки во время карантина: подробности

Реклама

По его словам, в последний раз незаконно переместить пытались более 10 тыс. масок, а в случае в Закарпатье – чуть более 3 тыс. масок.

В тренде Гривня ушла в пике: в Украине снова подорожали доллар и евро

"До этого таких случаев на моей памяти не было. Медицинские средства, лекарства, препараты или даже оборудование – все это было, а вот маски – это несвойственно. Но когда начал распространяться в мире коронавирус, появились и попытки незаконно переместить через границу медицинские маски. В обоих случаях их вывозили из Украины", - отметил Демченко.

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 марта, в Украине вводится общенациональный карантин. Накануне на заседании Кабмина было принято решение ограничить в Украине массовые мероприятия, где запланировали собраться более 200 человек. Кроме того, на карантин сроком три недели закрываются учебные заведения.

На границе пограничники работают в рамках усиленного контроля уже две недели. В аэропортах пограничники с помощью этих самых бесконтактных пирометров проверяют температуру у каждого прилетевшего пассажира.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама