Из-за массово наплыва украинцев Литва вводит квоты на заробитчан

Пока в Раде думают о создании законов для защиты украинских заробитчан, Литва решила защитить интересы своих граждан от наплыва в страну дешевой рабочей силы.

Так, правительство страны на фоне массового притока рабочей силы из третьих (не членов ЕС) стран, особенно из Украины, принялорешение установить квоты для иностранных рабочих по некоторым профессиям, передает ТАСС.

В правительстве Литвы опасаются, что из-за наплыва иностранцев, которые согласны работать за меньшие деньги, может начаться вытеснение с рынка труда собственных граждан.

"Что касается профессий, в отношении представителей которых в Литве ощущается дефицит, то мы не можем допустить такую либерализацию рынка труда, чтобы беспрепятственно ввозилась дешевая рабочая сила. Поэтому необходимы квоты", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в эфире местной радиостанции.

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В противном случае, по словам главы кабинета, "начнется демпинг в сфере заработой платы, и пострадают граждане Литвы".

Вопрос о введении для иностранцев квот по некоторым профессиям находится в стадии разработки. Конкретизировать его по цифрам предполагается в октябре.

Ограничения не должны коснуться высококвалифицированной рабочей силы, критерии определения которой также предстоит выработать.

По данным Департамента миграции при МВД, в 2017 году рабочие визы Литвы или вид на жительство с правом на трудоустройство были выданы 34,5 тыс. иностранцев, 20 тыс. из них – гражданам Украины.

Ранее съемочная группа "Сегодня" побывала в Польше, чтобы встретиться с украинцами, которые там нелегально живут и работают. История одного из таких "заробитчан вне закона" – в очередном материале из цикла "Дома лучше":