Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Из-за пандемии коронавируса в Украине без работы могут остаться около полумиллиона человек

19 марта, 21:24

Виктория Подолянец

Прежде всего рискуют украинцы, которые работают неофициально

В Украине без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек. Такую оценку привел экономист, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% – до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае – на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу", – написал Милованов в Facebook.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются люди без официального трудоустройства.

"В Китае таких примерно 291 млн человек. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тысяч человек", – отметил Милованов.

Реклама

Четверть или половину таких сотрудников могут уволить во время кризиса.

"Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное", – добавил Милованов.

При таком сценарии это будет от 175 до 350 тысяч человек.

В тренде
Украинским банкам разрешили ввести льготы по кредитам

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что каждый пятый работник в нашей стране трудится без официального оформления.

Также мы рассказывали о том, что Украина компенсирует 50% зарплаты тем, кто самоизолируется от коронавируса. Правда, компенсацию будут выплачивать только на основании больничного, который могут получить официально работающие граждане.

Напомним, с целью недопущения распространения коронавируса в Украине власти ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Через несколько дней карантинные меры были ужесточены – с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того, введены ограничения для общественного транспорта: закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20.

Напомним, ранее советник главы МВД Иван Варченко предупредил украинцев о возможном введении жестких ограничений – вплоть до комендантского часа и запрета на перемещение по улицам городов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа карантин трудоустройство экономический кризис рынок труда коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...