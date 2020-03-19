Из-за пандемии коронавируса в Украине без работы могут остаться около полумиллиона человек

В Украине без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек. Такую оценку привел экономист, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% – до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае – на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу", – написал Милованов в Facebook.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются люди без официального трудоустройства.

"В Китае таких примерно 291 млн человек. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тысяч человек", – отметил Милованов.

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Четверть или половину таких сотрудников могут уволить во время кризиса.

"Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное", – добавил Милованов.

При таком сценарии это будет от 175 до 350 тысяч человек.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что каждый пятый работник в нашей стране трудится без официального оформления.

Также мы рассказывали о том, что Украина компенсирует 50% зарплаты тем, кто самоизолируется от коронавируса. Правда, компенсацию будут выплачивать только на основании больничного, который могут получить официально работающие граждане.

Напомним, с целью недопущения распространения коронавируса в Украине власти ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. Через несколько дней карантинные меры были ужесточены – с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того, введены ограничения для общественного транспорта: закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20.

Напомним, ранее советник главы МВД Иван Варченко предупредил украинцев о возможном введении жестких ограничений – вплоть до комендантского часа и запрета на перемещение по улицам городов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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